서울 남산 정상에 선 N서울타워는 방송 전파를 보내던 송신탑에서 시민의 전망대로 변모해 온 서울의 대표 랜드마크다.
남산타워의 출발점은 관광이 아니라 방송이었다. 방송국이 늘며 생긴 전파 혼선을 해소하기 위해 송출 시설을 한데 모은 종합 전파탑으로 계획됐다. 남산은 1961년 TV 송신탑 신축 관련 공문이 남아 있을 만큼 일찍부터 방송 송출 거점이었다. 서울시 기록에는 1967년 이미 '뉴서울타워' 건립을 위한 자료 수집 문서가 등장한다. 공사는 1969년 12월 시작됐고 설계는 건축가 장종률이 맡았다. 1971년 콘크리트 탑신과 안테나 철탑이 먼저 올라갔다. 1972년 촬영된 서울시 사진에는 전망대 없이 탑신만 선 모습이 담겼다. 전망대 등 부대시설을 갖춘 공사는 1975년 7월 마무리됐다. 높이는 236.7m, 해발 479.7m다.
준공 뒤에도 타워는 곧바로 문을 열지 못했다. 안보상의 이유로 송신 시설로만 쓰였기 때문이다. 일반 공개는 5년이 지난 1980년 10월에야 이뤄졌고, 같은 해 타워를 사들인 체신공제조합이 운영을 맡았다. 서울기록원 소장 '남산타워공개철'에는 공개를 전후해 서울시가 관계 기관과 업무를 협조하고 차량 운행·주차장 운영 지침을 마련한 문서가 남아 있다.
개방 초기에는 입장료 논란도 빚어졌다. 입장료는 성인 1000원, 어린이 700원으로 당시 짜장면 한 그릇(400원)의 두 배를 웃돌았다. 체신공제조합이 회전전망대 이용객에게 1인당 450원의 '음료권'을 따로 받으면서 이른바 '콜라 입장권' 논란이 일었다. 언론 보도가 잇따르자 서울시는 조합 측에 시정을 요청해 이중 징수를 막았다.
1999년 12월 YTN이 타워를 인수하면서 새로운 전기를 맞았다. YTN은 2005년 4월 CJ그룹 계열사와 운영 계약을 맺었고, 약 8개월간 리모델링을 거쳐 같은 해 12월 'N서울타워'로 재개장했다. 'N'에는 새로움(New), 남산(Namsan), 자연(Nature)의 의미를 담았다. 새 경관조명도 이때 갖췄다.
2012년 지상파 아날로그 방송이 종료된 뒤 타워 하단의 방송 시설 공간은 2015년 12월 복합문화공간 '서울타워 플라자'로 바뀌었다. 송신 기능은 지금도 이어져 지상파 방송사의 전파를 송출한다. 지난해 준공 50주년을 맞아서는 낡은 중간 탑신 구조물을 걷어내 일자형 외관으로 정비했다. 반세기 전 전파를 보내기 위해 세운 탑은 이제 매년 800만 명 이상이 찾는 서울의 얼굴이 됐다.
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