사진=사단법인 한국장애인공연예술협회 제공

사단법인 한국장애인공연예술협회(이사장 류지훈)는 지난 11월 2일부터 13일까지 진행된 스페인 초청공연 및 국제문화교류 프로젝트를 마무리했다. 이번 사업은 한빛앙상블이 스페인 알메리아와 우에르칼오베라, 세비야, 발렌시아주 고델레타 등에서 총 4회의 공연을 펼치고, 현지 음악가 및 문화예술기관과 교류하는 방식으로 진행됐다.

11월 5일 알메리아대학교 대강당과 11월 6일 우에르칼오베라 마르틴 알론소 시립음악학교에서 열린 초청공연은 한국 장애예술인의 음악적 역량을 유럽 현지에 소개하는 무대가 됐다. 11월 6일에는 스페인 아카데미 디에시스(Academy DIESIS Quintet)와 협연을 진행해 한국과 스페인 음악가들이 함께 호흡하는 국제 실내악 무대를 선보였다.

이어 세비야 스페인 광장에서는 야외공연을 통해 현지 시민과 세계 각국의 관광객을 만났다. 공연장을 벗어나 역사적인 문화공간에서 장애예술을 소개하고, 음악을 통해 다양한 관객과 소통했다. 마지막으로 11월 11일 발렌시아주 고델레타의 산 페드로 아포스톨 성당에서 공연을 진행하며 스페인 초청공연 일정을 마무리했다.

사진=사단법인 한국장애인공연예술협회 제공

이번 스페인 방문에서는 문화예술기관과의 교류도 이뤄졌다. 알메리아대학교를 방문해 대학의 음악·문화예술 관계자들과 향후 교류 가능성과 장애인의 문화예술 참여 및 접근성 확대 방안을 논의했다. 이를 통해 한국과 스페인의 장애예술 활동 사례를 공유하고, 배리어프리 공연과 예술교육, 국제 공동기획 등 협력 가능성을 모색했다.

협회는 2023년 미국, 2024년 체코·오스트리아, 2025년 폴란드 초청공연에 이어 올해 스페인까지 국제문화교류 활동을 지속적으로 확대해 왔다.

협회는 해외공연뿐 아니라 세계의 시각장애 예술인들을 한국으로 초청하는 국제교류 사업도 추진해 왔다. 대표적인 사업으로는 서울 국제 시각장애예술인 뮤직페스티벌(SIMB)이 있다. 2026년 8월 개최된 SIMB에는 미국, 폴란드, 오스트리아, 스페인, 체코 등 10여 개국의 음악가와 교육기관이 참여했다. 국제 음악콩쿠르, 마스터클래스, K-멘토링 클래스, 초청공연 등을 통해 세계 시각장애 음악인들이 함께 배우고 연주하며 교류하는 기회를 마련했다.

협회는 장애예술을 복지와 지원의 영역에 한정하지 않고, 예술적 전문성과 창의성을 바탕으로 국제사회에서 교류하고 협력하는 문화예술의 한 분야로 발전시키는 것을 목표로 하고 있다.

사단법인 한국장애인공연예술협회 최용환 사무국장은 "장애예술 국제교류는 단순히 해외에 나가 공연하는 것으로 완성되지 않는다. 세계의 예술가들이 서로 만나고, 함께 배우고, 협연하며, 지속적으로 교류할 수 있는 구조를 만드는 것이 중요하다"며 "협회는 그동안 국내외 공연과 국제 음악축제를 통해 장애예술인이 세계무대의 당당한 주체로 설 수 있는 기반을 만들어 왔다"고 밝혔다.

이어 "앞으로도 유럽을 비롯한 다양한 국가의 문화예술기관과 협력하고, 국제 공동기획과 예술인 교류를 확대해 한국이 장애예술 국제교류의 중심이 될 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

한편, 사단법인 한국장애인공연예술협회는 시각장애 예술인의 전문적인 연주 활동을 기반으로 장애예술인 발굴과 육성, 공연예술 발전, 국제문화교류 및 장애인식 개선 사업을 추진하고 있다.

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