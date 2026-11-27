이달 들어 이스라엘의 가자지구 공습이 격화하면서 최소 16명의 학생이 사망한 것으로 나타났다.

26일(현지시간) 영국 가디언에 따르면 팔레스타인 자치정부 산하의 가자지구 교육부는 “팔레스타인 학생이 하루 동안에만 세 번 공격 대상이 됐으며, 이달 초부터 사망한 학생 수가 16명으로 늘어났다”고 밝혔다. 이달 들어 이스라엘은 팔레스타인의 미성년자를 표적으로 한 공습을 자행하고 있다. 가자지구 당국의 이번 성명은 전날 이스라엘군이 가자지구 서부의 아파트를 공습해 15세와 13세 자매가 사망하는 사건이 일어나면서 발표됐다. 지난 6일에는 15세 소년 1명이 이스라엘군 총격을 받아 사망했고, 13일에는 가자지구 중부 포격으로 12세 소년을 포함한 3명이 숨지기도 했다.

26일(현지시간) 가자지구의 한 장례식에서 유족들이 이스라엘의 공습으로 사망한 시신 옆에서 슬픔에 잠겨 있다. AP연합뉴스

앞서 올해 6월 유엔 독립 국제조사위원회(COI) 보고서는 이스라엘 당국과 보안군이 가자지구 와 서안지구에서 팔레스타인 어린이를 고의로 표적 삼아 집단학살(제노사이드)과 전쟁범죄를 저질렀다고 결론내린 바 있다. 유니세프에 따르면 가자지구 학교 건물의 98%가 피해를 입었고, 93% 이상이 대대적인 보수 또는 완전 재건축이 필요하며, 약 81%는 직접적인 피해를 입었다.

팔레스타인 보건부에 따르면 지난 3년간 이스라엘의 가자지구 전쟁으로 최소 7만4746명의 팔레스타인인이 사망했다. 목숨을 잃은 어린이는 이 중 2만명이 넘는것으로 집계됐다.

이스라엘은 하마스 사령관과 정치 지도자들을 겨냥한 표적 암살 작전도 강화하고 있다. CNN 등에 따르면 이날 이스라엘은 가자지구 중부에서 하마스 정치국 고위 간부이자 교육부 차관인 칼레드 아부 나다를 공습해 사살했다. 전날에도 이스라엘군 가자지구 북부 하마스 내부 보안 조직 책임자인 무함마드 아부 알 아우프를 사살했다.

이스라엘군은 하마스 등 무장세력이 이스라엘군과 민간인을 공격하고 가자지구 내 무장 조직의 전력을 복원하는 등, 조직적으로 휴전 협정을 위반하고 있어 작전을 수행하고 있다는 입장이다.

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