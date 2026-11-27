울릉도 인근 공해에서 표류하다 구조된 북한 어선이 구조 24일 만에 북한으로 송환됐다.

통일부 당국자는 27일 “지난 3일 동해에서 구조된 북한 주민 7명 중 6명을 이날 오전 9시경 동해 북방한계선(NLL)상에서 송환했다”며 “구조 당시 타고 있던 어선에 탑승해 송환 시간에 맞춰 임계지점에 나갔고. 어선이 자력으로 북으로 귀환했다”고 밝혔다. 이 당국자는 “귀환에 대한 북한 주민들의 자유의사를 여러차례 확인했고, 우리 측에 보호의사를 밝힌 주민 1명은 현재 정보당국이 보호 중”이라며 “보호 결정이 내려지면 북한이탈주민 정착 지원에 관한 법률에 따라 보호를 받게 될 것”이라고 말했다.

지난 3일 울릉도 북방 공해상에서 구조된 북한 어선이 27일 동해상 북방한계선(NLL)을 넘어 북한으로 돌아가고 있다. 통일부 제공

정부는 유엔군사령부를 통해 북한 측에 송환 계획을 전달했고, 송환 계획을 접수한 북한 측 선박이 NLL 인근에 미리 나와 있었던 것으로 알려졌다. 유엔사 측과의 소통 과정에서 북한 측이 어떤 반응을 보였는지는 확인되지 않았다.

앞서 해군과 해경은 지난 3일 울릉도 북방 공해상에서 표류하던 북한 어선 1척을 예인·구조했다. 어선에는 남성 7명이 타고 있었다. 정부 당국은 5개 기관 합동신문을 진행했고, 유엔군사령부 군사정전위원회와 유엔사 중립국감독위원회도 각각 개별 면담을 통해 이들의 귀환 의사를 확인했다. 이 과정에서 6명은 북한으로 돌아가겠다는 의사를 밝혔고 나머지 1명은 한국에 남겠다는 뜻을 전달했다.

통일부는 잔류한 북한 주민 1명에 대해 ‘귀순’이 아닌 ‘보호’란 표현을 썼다. 통일부 당국자는 “귀순에 해당하지만, 선원이 처음부터 (탈북) 의지를 갖고 온 것이 아니라 표류 상황이었기 때문에 더 정확하게 표현한 것”이라고 설명했다.

정부는 지난해 3월 북한 주민 2명을 서해상에서, 5월 4명을 동해상에서 각각 구조했다. 이들은 정부 당국의 조사 초기부터 북한 귀환 의사를 강력히 밝혔지만 돌아가는 데 최대 넉 달이 걸렸다. 일반적으로 선박은 해상으로 송환하는 것이 원칙인데, 남북 간 합의를 전제로 유엔사가 육로 송환을 허용한다. 당시에는 선박 파손이 심해 수리에 상당한 시간이 걸렸다. 당시 윤석열 정부는 판문점을 통한 육로 송환도 검토하며 북한의 동의를 기다렸으나, 북한이 응답하지 않은 것도 송환이 지연된 이유가 됐다.

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