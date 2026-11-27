강유정 문화체육관광부 장관 후보자가 본인과 배우자, 자녀 명의 재산으로 총 45억9천486만9천원을 신고했다.



27일 국회에 제출된 인사청문요청안에 따르면 강 후보자는 본인 명의의 예금 4억1천192만원과 배우자 명의의 서초구 반포동 아크로리버파크 53억7천700만원 등을 신고했다.

강유정 문체부 장관 후보자가 26일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관 사무동 인사청문준비 사무실로 출근하며 소감을 말하고 있다. 남정탁 기자

배우자는 금융기관 예금 22억4천889만원과 경기도 고양시 아파트 임차권 5억원, 금융기관 채무 14억7천850만원도 함께 신고했다.



강 후보자는 청와대 대변인이던 올해 3월에는 총 37억8천966만원의 재산을 신고했다.



당시에는 배우자 명의의 반포동 아파트와 함께 본인 명의로 부모가 20년간 거주해 온 경기 용인 아파트(3억3천만원) 등을 신고했으나 지난 5월에 용인의 아파트를 매도해 다주택 상태를 해소했다.



강 후보자는 2012년 12월 교통사고처리특례법 위반으로 벌금 100만원 처분을 받은 바 있다.



이재명 대통령은 인사청문 요청사유서에서 고려대·한국예술종합학교 강사, 강남대 교수, 영화 평론가, 국회의원, 청와대 대변인 등 강 후보자의 이력을 언급하며 "K컬처의 뿌리인 문화예술의 기초를 탄탄하게 다져 현장의 창의성과 혁신이 넘치도록 지원하고, 관광 인프라 확충을 추진하며 체육계를 혁신해야 하는 장관 역할 수행에 적임자"라고 평가했다.



이어 "대통령비서실 근무로 갖춘 국정 철학에 대한 높은 이해도와 행정력은 국무위원으로서 국정 운영에 필요한 과업을 성공적으로 수행할 핵심 역량과 자질"이라고 강조했다.

<연합>

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