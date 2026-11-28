일론 머스크 테슬라·스페이스X 최고경영자(CEO)가 미국 어린이들에게 스페이스X 주식을 2주씩 나눠주겠다고 밝혔다. 약 180억달러(약 24조원) 규모로 추산되는 기부다. 현금 대신 회사 주식을 나눠주고 장기 보유까지 권한 머스크의 행보를 두고 위성·인공지능(AI) 사업에 대한 대중의 지지를 확보하고 장기 주주층을 넓히려는 전략이라는 분석이 나온다.

일론 머스크 테슬라·스페이스X 최고경영자(CEO). EPA연합뉴스

로이터통신 등에 따르면 스페이스X는 지난 25일(현지시간) 현재 활성화된 모든 ‘트럼프 계좌(Trump Account)’에 클래스A 보통주 신주를 1주씩 기부하겠다고 밝혔다. 머스크도 회사가 기부하는 주식 수만큼 개인적으로 주식을 출연하기로 했다. 머스크는 미국의 모든 어린이가 회사와 자신에게서 각각 1주씩 받게 될 것이라고 밝혔다.

트럼프 계좌는 미국 어린이들이 어릴 때부터 주식 투자를 통해 자산을 형성할 수 있도록 마련된 장기 투자계좌다. 백악관은 지난달까지 약 7000만개의 계좌가 개설됐다고 밝혔다. 다만 자동 개설된 계좌도 포함돼 있어 실제 기부를 받으려면 부모나 보호자가 계좌를 청구하고 활성화해야 한다.

지난 25일 스페이스X 종가인 127.44달러를 기준으로 약 7000만명에게 주식 2주씩 지급된다고 가정하면 전체 기부 규모는 약 178억달러에 이른다. 어린이 한 명에게 돌아가는 주식 2주의 가치는 약 255달러(약 34만원)다. 현금 기부와 다른 점은 어린이들이 스페이스X의 주주가 된다는 것이다.

스페이스X는 기부 배경에 대해 “스페이스X는 미래의 인프라를 구축하고 인류가 여러 행성에서 살아갈 수 있도록 노력하고 있다”며 “이러한 시스템을 구축하는 회사의 소유권이 차세대 미국인들에게까지 확대돼야 한다고 믿는다”고 밝혔다.

주목할 점은 스페이스X가 기부 계획을 발표한 시점이다. 미국 연방통신위원회(FCC)는 지난 25일 스페이스X의 우주 데이터센터 구축을 위한 최대 100만기의 위성 배치를 승인했다. 미국천문학회(AAS)는 대규모 위성 배치가 지상 천문관측에 악영향을 미칠 수 있다며 우려를 표했다. 스페이스X가 위성통신을 넘어 우주 데이터센터까지 사업 영역을 넓히려는 가운데 사업 확장을 둘러싼 우려도 제기되고 있다.

로이터통신은 지난 26일 이번 기부를 기술기업에 대한 대중과 정치권의 감시가 강화되는 상황에서 머스크가 위성 및 AI 사업에 대한 지지를 확보하려는 움직임으로 분석했다. 싱가포르 OCBC은행의 체즈 안부 자산관리 자문 책임자는 어린이들에게 회사 지분을 직접 나눠주는 것이 AI와 우주경제의 성장 혜택을 더 많은 사람이 공유한다는 인식을 형성할 수 있다고 설명했다. 온라인 증권사 미트레이드그룹의 크리스토퍼 브랭킨 글로벌 시장 고문도 이번 기부가 “대규모 장기 개인주주 기반을 구축하는 효과가 있다”고 분석했다.

이번 기부는 어린이들에게 스페이스X 지분을 나눠주는 동시에 회사의 위성·AI 인프라 사업 성장에 일반 가정도 경제적 이해관계를 갖도록 하는 효과를 낼 수 있다. 스페이스X의 사업이 성장할수록 어린이들이 보유한 주식의 가치도 함께 높아지는 구조이기 때문이다.

일론 머스크 테슬라·스페이스X 최고경영자(CEO). EPA연합뉴스

스페이스X가 신주를 발행해 회사 몫의 주식을 기부하는 만큼 기존 주주의 지분율은 희석될 수 있다. 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 스페이스X의 3분기 보고서에 따르면 지난 10월15일 기준 발행된 클래스A·B 보통주는 약 135억8100만주다. 약 7000만개 계좌가 모두 활성화돼 기부 대상이 된다고 가정하면 회사가 새로 발행할 주식은 약 7000만주로, 기존 발행주식 수의 약 0.5%에 해당한다. 실제 희석 규모는 기부 대상 계좌 수에 따라 달라진다. 머스크 개인 몫은 회사의 신주 발행과 별개로, 구체적인 주식 조달 방식은 공개되지 않았다.

머스크는 아이들이 장기 주주로 남기를 바라는 뜻도 내비쳤다. 그는 지난 26일 엑스(X)에서 인류가 여러 행성에서 살아가고 태양 에너지의 100만분의 1을 활용하는 데 성공한다면 스페이스X의 기업가치가 현재 세계 경제 규모의 약 100만배에 이를 수 있다고 주장했다.

그러면서 “주식을 계속 보유할 것을 권한다”고 적었다. 머스크 자신도 달성하기 매우 어려운 목표라고 인정한 만큼 이를 현실적인 기업가치 전망으로 보기는 어렵다.

머스크는 지난 26일 X를 통해 “매년 미국의 모든 어린이에게 스페이스X 주식 1주를 추가로 기부하겠다”고 밝혔다. 회사 몫의 주식은 오는 12월, 머스크 개인 몫은 보호예수 기간이 끝나는 내년 6월 이전할 예정이다.

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