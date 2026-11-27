최휘영 문화체육부 장관이 개각에 따른 교체 사실을 기습 통보 받았다는 한 언론사 보도에 “어떻게 이렇게 콕 집어 사실과 다른 기사를 내보낼 수 있는지 납득하기 어렵다”고 27일 반박했다.

최휘영 문화체육부 장관이 지난 17일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

최 장관은 이날 자신의 ‘엑스(X·옛 트위터)’ 계정에 한 언론사의 유튜브 채널 영상을 공유하고 “당사자에게 최소한의 사실관계조차 제대로 확인하지 않고”라며 이처럼 말했다.

이어 “해당 언론사는 지금이라도 잘못된 보도를 바로잡고 기사를 내려달라”며 “유튜브 등 다른 채널에서도 잘못된 내용을 더 이상 인용하거나 확산하지 말아주시기 바란다”고 덧붙였다.

앞서 한 언론은 최 장관이 지난 23일 대중문화교류위원회 회의를 진행하던 중, 교체 소식을 처음 전화로 전해들었다고 보도했다.

이에 최 장관은 엑스에 올린 글에서 “여전히 유튜브 등 온라인에서는 해당 내용이 마치 사실인 양 퍼지고 있다”고 강조했다.

그러면서 “인사의 구체적인 과정을 상세히 공개하지 않는 것이 공직 사회의 통상 관례”라며 “하지만 저는 이미 사의를 표명했고 이번 개각 대상임을 한참 전부터 알고 있었다”고 설명했다.

최 장관은 “회의 주재 중 개각 발표가 났고 그래서 그 자리에 계신 위원님들에게 자연스럽게 고별인사를 드렸을 뿐”이라고 했다.

계속해서 전화를 받은 데 대해서도 “전혀 다른 용무였다”며 “대체 무엇이 ‘기습통보’라는 것인지 당혹스러울 따름”이라고 덧붙였다.

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