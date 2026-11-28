배우 원빈이 보유한 서울 성수동 건물의 가치가 매입 당시보다 약 49억원 상승한 것으로 추산됐다. 아내 이나영과 공동명의로 보유한 서울 청담동 건물 역시 매입가보다 200억원 이상 오른 것으로 평가되고 있다.

27일 부동산 업계와 관련 보도에 따르면 원빈은 2014년 10월 서울 성동구 성수동1가에 있는 건물을 약 21억원에 매입했다. 해당 건물은 대지면적 231㎡, 연면적 617㎡ 규모로, 매입 당시 지하 1층~지상 4층 구조였다.

부동산 전문 유튜브 채널 ‘빌딩탭’은 해당 건물의 현재 가치를 약 70억원 이상으로 추산했다. 이는 매입 가격과 비교하면 약 49억원 오른 수치다. 12년 만에 건물 가치가 3배 이상 상승한 셈이다.

원빈. 닥터파이토

건물이 자리 잡은 곳은 서울숲과 고급 주상복합 아파트 갤러리아포레 인근이다. 카페와 문화예술 공간이 밀집한 성수동 아틀리에길과도 가깝다.

매입 당시에는 주변 시세보다 높은 가격에 건물을 사들였다는 평가도 나온 것으로 알려졌다. 당시 일대는 지금과 같은 대형 상권이 형성되기 전이었으며, 주변 토지의 3.3㎡당 거래 가격은 2500만~2700만원 수준이었다. 원빈은 3.3㎡당 약 3005만원에 건물을 매입한 것으로 전해졌다.

그러나 이후 성수동이 패션 브랜드와 기업의 팝업스토어, 카페 등이 모이는 서울의 대표적인 상권으로 성장하면서 부동산 가치도 크게 높아졌다. 해당 건물은 올해 4월 증축을 마쳐 현재 지하 1층~지상 5층 규모로 바뀌었다.

원빈은 2018년에도 이나영과 공동명의로 서울 강남구 청담동 건물을 145억원에 매입한 바 있다. 부동산 중개법인 빌딩로드는 지난해 6월 인근 거래 사례와 건물 연식, 도로 여건 등을 고려해 해당 건물의 가치를 약 432억원으로 추산했다. 매입 가격과 비교하면 약 287억원 상승한 금액이다.

한편 원빈은 1997년 데뷔해 드라마 ‘가을동화’로 이름을 알렸다. 이후 영화 ‘태극기 휘날리며’, ‘마더’, ‘아저씨’ 등에 출연하며 톱스타 반열에 올랐으나, 2010년 개봉한 영화 ‘아저씨’ 이후 16년째 신작을 선보이지 않고 있다.

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