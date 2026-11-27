더불어민주당 김민석 대표가 27일 “모든 당력을 동원해 서민과 중산층의 삶을 개선하는 민생 정치에 올인하겠다”고 밝혔다.

김 대표는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 “높은 경제성장률에도 불구하고 민생 현장의 온기는 아직 충분히 확산되지 못하고 있다”며 이같이 말했다.

더불어민주당 김민석 대표가 27일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 최민희 최고위원, 김 대표, 한병도 원내대표. 연합뉴스

김 대표는 “경제성장률의 온기를 민생 전반으로 확산할 수 있도록 당력을 집중하겠다”며 “정치의 최종 지향점이 민생, 민생, 민생이라는 것을 명심하면서 당이 모든 역량을 집중하겠다”고 강조했다.

그는 “소비 심리를 살리기 위한 더 적극적인 재정의 역할도 필요하고 중소상공인과 자영업자들의 부담을 덜어주기 위한 금융 정책도 필요하다”면서 “소상공인 금융비용 부담 경감, 온누리상품권 등 골목상권 활성화, 돌봄 확대 등 국민 여러분이 절박하게 체감하는 민생 과제들을 반드시 최종 매듭지을 수 있도록 끝까지 챙기겠다”고 다짐했다.

김 대표는 전날 국회 국방위원회가 의결한 청해부대 파견연장 수정 동의안을 거론하며 “우리 선박이 실제로 오가는 항로에 맞춰 보호 범위를 현실화하는 시급한 조치”라고 설명했다. 그는 “청해부대의 모든 임무는 전쟁에 개입하지 않는다는 확고한 원칙 아래 수행된다”며 “국회의 동의 없이는 정해진 임무에서 단 한걸음도 벗어나지 않을 것”이라고 설명했다. 그는 “작전범위가 확대되는 만큼 해상초계기 연계로 위협을 조기 포착하고 무인 장비를 폭발물 처리 등 고위험 임무에 투입하는 방향으로 임무수행이 정교화될 것”이라고 밝혔다.

김 대표는 “올해 말 파견 기한이 종료된다면 우리 선박이 오가는 주요 항로에서 대응 역량이 크게 약화될 것”이라며 “해상 운송에 의존하는 우리 경제와 기업에도 심각한 문제인 만큼 국회도 남은 절차를 책임 있게 마무리하겠다”고 말했다.

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