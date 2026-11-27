무소속 한동훈 의원은 27일 김승원 법무부 장관 후보자에 대한 검찰 수사 자료가 자신에게 유출됐다는 의혹을 수사 중인 경찰이 법무부와 공소청을 압수수색한 데 대해 "참 속보이고 치졸한 정권"이라고 비판했다.



한 의원은 페이스북 글에서 "오늘 민주당 정권이 뜬금없이 김승원 오빠 독약 로비 공익제보자 색출을 위한 대대적이고 공개적인 압수수색을 한 것은 민주당 정권 입장에서 대단히 중요한 강금실 국정원장 후보 등에 대한 청문회를 앞두고 앞으로 공익제보자들의 입을 틀어막고 위축시키려는 의도가 있다고 생각한다"며 이같이 말했다.

무소속 한동훈 의원이 20일 국회에서 취재진과 만나 김승원 법무부 장관 후보자 사퇴와 이에 따른 더불어민주당의 대응과 관련해 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

이어 "저는 공익제보자 여러분들을 끝까지 보호할 것"이라며 "앞으로도 저에게 마음 놓고 공익 제보해 달라"고 덧붙였다.



그는 "경찰이 '민중의 지팡이'가 아니라 '민주당의 지팡이'가 되겠다고 나섰다. 이재명 대통령한테 국무회의에서 잘못된 교육 받았나 보다"라며 "민주당 정권, 오빠 독약 로비 공익제보자 색출, 경찰 동원해서 어디 마음대로 해 보라. 국민이 지켜볼 것"이라고 했다.



아울러 한 의원은 법무부 장관 후보에서 낙마한 민주당 김승원 의원이 이날 경찰 압수수색과 관련해 '조선제일 법꾸라지 실체를 밝히는 데 앞장서겠다'는 글을 올리자, '지금이 오빠가 나설 타이밍?'이라는 글을 SNS에 올리며 맞받았다.



한 의원은 "경찰이 오빠 독약 로비 공익 제보자를 색출하려고 공개 압수수색에 나서자 '오빠 독약 로비의 주인공 김승원 오빠'가 고개 빳빳이 들고 직접 나섰다"며 "누가 '지금이 오빠가 나설 타이밍'이라고 부추겼나 보다"고 비꼬았다.



그러면서 "대한민국 경찰에게 묻는다. 오빠 독약 로비 김승원을 수사해야지, 오빠 독약 로비 공익제보자 색출 수사를 하는 게 말이 되나"라며 "로비한 사람들은 법정구속에 징역형 구형받았는데, 김승원 수사는 왜 안 하고 김승원 돕기 수사를 하나"라고 따졌다.



앞서 서울경찰청 광역수사단 광역범죄수사대는 이날 오전 한 의원에 대한 공무상 비밀 누설 혐의 고발 사건과 관련해 법무부와 공소청, 서울서부지방공소청에서 압수수색 영장을 집행했다고 밝혔다.

<연합>

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