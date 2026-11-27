재생에너지 설비의 전력망 접속권을 발전허가 단계가 아니라 계약시장 낙찰 단계에서 주는 방안이 추진된다. 직접전력거래(PPA) 설비도 같은 시점에 함께 평가해 접속권을 배분한다. 업계에서는 입찰 부담이 하나 더 늘어난다는 우려가 나온다.

기후에너지환경부·한국에너지공단이 계약시장 낙찰 단계에서 계통 접속권을 주는 개편안을 공개하자 업계가 입찰 부담이 늘었다고 우려하는 상황을 형상화한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

기후에너지환경부·한국에너지공단은 27일 서울 삼정호텔에서 ‘2027년도 재생에너지 보급 제도 및 정책 설명회’를 열고 이런 계획을 공개했다.

계통 접속권은 발전소를 전력망에 연결할 수 있는 권리다. 현재는 송전망은 발전허가 때, 배전망은 망 이용신청 때 이 권리를 준다. 앞으로는 계약시장에서 낙찰받아야 접속권을 받는다. 계약시장은 정부가 경쟁입찰로 사업자를 뽑고, 낙찰 설비의 전력을 한국전력공사(한전)가 장기 고정가격에 사주는 제도다. 접속권 개편은 지난 9월 정부가 발표한 ‘전력망 혁신대책’에 담긴 내용이다. 세부 방침은 아직 검토 중이라는 게 기후부 설명이다.

정부가 접속권 배분 방식을 손보는 건 전력망 여유가 부족해서다. 기후부는 희소한 전력망 자원을 꼭 필요한 사업에 배분하겠다며 원칙을 제시했다. 발전원과 설비 규모에 관계없이 공정하고 합리적인 기준으로 나눈다. 햇빛소득마을 등 법령상 우선 접속 대상은 접속 기회를 우선 보장하고, 기존 사업자가 확보한 접속권은 그대로 보호한다. 실제 추진 의지 없이 망을 잡아두거나 착공을 미루는 ‘허수·지연 사업’이 접속권을 차지하는 것은 막는다. 구체적인 평가 기준과 절차는 관계기관과 마련 중이며, 확정 전까지 달라질 수 있다고 했다.

이날 공개된 ‘재생에너지 설비 계약시장제도 등의 운영에 관한 고시’ 제정안 제6조에는 접속 협조 규정이 담겼다. 낙찰설비가 전력망에 원활히 접속되도록 기후부가 한전·전력거래소와 협의하고, 필요하면 전기사업법상 접속 절차와 계약시장 제도를 연계하는 방안을 마련한다는 내용이다. 기후부 관계자는 “한전의 송배전용 설비 이용 규정을 맞춰서 개정하겠다는 의미”라고 설명했다.

태양광 단지. 세계일보 자료사진

연계 방안을 만들 때 PPA 설비도 낙찰설비와 균형 있게 접속 기회를 받도록 노력한다는 문구도 들어갔다. PPA는 발전사업자가 한전을 거치지 않고 기업 등 전기 사용자와 직접 전력을 사고파는 계약이다. 기후부 관계자는 PPA 설비에 대해 “발전사업 허가만 받고 PPA 계약을 체결하겠다고 와서 계통 접속권을 가져가는 건 안 된다”며 “계약시장에 들어올 설비와 형평성 문제 때문”이라고 했다. 다만 PPA 설비가 입찰 가격 경쟁을 하는 건 아니라고 했다. 기후부 관계자는 “가격과 비가격 평가를 한다는 건 아니고, 한 통에 놓고 계통 접속권을 평가하겠다는 것”이라고 부연했다.

쟁점도 남았다. 평가 점수가 같을 때 계약시장 설비와 PPA 설비 중 어느 쪽을 우선하느냐는 질문에 기후부 측은 “추가로 검토해야 하는 사안”이라며 추후 공개하겠다고 했다.

업계는 우려의 목소리를 냈다. 곽영주 대한태양광발전사업자협회장은 “또 하나의 허들을 만드는 것 아니냐”며 “입찰에 성공해야만 접속권을 보장한다는 것 자체가 문제가 될 것”이라고 했다. 그는 “과도한 경쟁을 유도하는 것 아닌가”라며 현행대로 선착순으로 접속권을 보장해달라고 요구했다.

기후부 관계자는 이에 대해 “언제쯤 접속할 수 있는지 확인하는 부분을 한전과 계속 논의 중”이라며 “사업자에게 계통 정보가 지금보다 더 공개되도록 제도를 만들어 가겠다”고 했다.

이번 개편은 15년 만에 정부의 재생에너지 보급 제도를 바꾸는 작업과 맞물려 있다. 2012년 도입된 신재생에너지 공급의무화제도(RPS)는 일정 규모 이상 발전사가 발전량 일부를 재생에너지로 채우도록 한 제도다. 기후부는 RPS가 보급 확대에는 기여했지만 발전단가를 낮추고 국내 산업을 키우는 데는 한계가 있었다고 판단했다.

개정 재생에너지법이 내년 1월1일 시행되면 신규 설비는 계약시장 입찰을 거쳐 한전과 원칙적으로 20년 계약을 맺는다. 입찰은 태양광 연 4회, 풍력 연 2회 이내로 열린다. 기후부는 다음 달 고시를 행정예고하고, 계약시장 규칙 제정과 위원회 구성을 거쳐 첫 계약공고를 낼 계획이다. 기후부 관계자는 첫 공고 시점을 “(내년) 빠르면 1분기, 아니면 상반기 안”이라고 했다.

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