“아침 출근길에 고가 아래가 빙판이어서 큰일 날 뻔했다.”

자차로 서울 시내를 출퇴근하는 직장인 A씨가 올해 초 활동 중인 온라인 커뮤니티에 이처럼 글을 올렸다.

“퇴근길 안전운전 하시라”는 그의 글에는 “고가 아래는 그늘 때문에 더 미끄러운 것 같다”거나 “조심조심 다니는 것만이 해결책”이라는 등의 댓글이 달렸다.

지난해 1월9일 강풍경보와 대설주의보가 내려진 제주시의 한 도로에서 차량이 미끄러져 소방당국이 안전조치를 취하고 있다. 뉴시스

겨울철 교통사고라 하면 대개 눈 쌓인 산간도로나 얼어붙은 고속도로 등을 떠올리기 쉽지만, 결빙 사고 통계를 보면 운전자들이 매일 오가는 도심 도로도 결코 안심할 수만은 없다.

밤사이 얼어붙은 노면이 아침까지 녹지 않으면서 출근길 운전자들을 위협하고 있어서다.

28일 한국도로교통공단의 교통사고분석시스템(TAAS)에 따르면 2021년부터 2025년까지 5년간 발생한 서리·결빙 교통사고는 모두 4620건(사망 81명)으로 집계됐다.

구체적으로는 2021년 1204건에서 2022년 1042건, 2023년 693건, 2024년 646건으로 줄었다가 지난해 1035건으로 다시 증가했다. 2024년과 비교하면 약 60% 늘어난 수치다.

월별로는 겨울철에 사고가 집중됐다. 12월이 1948건으로 가장 많았고 1월 1658건, 2월 624건, 11월 281건 순이었다.

특히 12월과 1월에 발생한 사고는 3606건으로 전체의 약 78%를 차지했다. 이 기간 사고로 숨진 사람은 59명, 부상자는 5906명이었다.

기온이 내려가는 겨울철, 본격적인 한파가 찾아오는 시기에 운전자들의 각별한 주의가 필요한 셈이다.

시간대별로는 오전 출근 시간대에 사고가 집중됐다.

오전 8~10시 발생한 결빙 사고가 981건으로 전체의 약 21%를 차지해 가장 많았다. 오전 6~8시에도 625건(약 14%)이 발생했다.

이 시간대 사고를 합치면 총 1606건으로 전체의 35%에 달한다.

같은 시간대 결빙 외 교통사고 비중이 16%인 것과 비교하면 두 배 이상 높은 수준이다.

겨울철 밤사이 형성된 얼음이 아침까지 남아 운전자들의 이동이 많은 시간대와 맞물리는 것으로 풀이된다.

한국도로교통공단 제공

결빙 사고 다발지역 가운데는 서울 도심의 익숙한 도로도 포함됐다.

최근 5년간 서울 성동구 홍익동 양지사거리 부근에서는 5건의 결빙 사고가 발생해 7명이 다쳤다.

서울 용산구 한남동 한남오거리 부근에서도 4건이 집계됐다. 성동구 행당동 무학여고 앞 교차로 부근에서는 3건의 사고로 1명이 숨지고 5명이 다쳤다.

옥수동 성수대교 부근에서도 3건의 사고로 5명이 부상했다.

서울 외의 지역에서는 경기 남양주시 호평동 호평IC교 부근에서 4건의 사고가 발생해 부상자가 15명으로 집계됐다.

노면 상태에 따라 교통사고를 구분하는 TAAS는 서리·결빙으로 분류된 사고를 결빙 교통사고로 집계한다.

결빙 외 사고에는 건조, 젖음·습기, 적설, 침수, 해빙 등의 노면 상태가 포함된다.

아스팔트 도로 표면의 얇고 투명한 얼음막인 ‘블랙아이스’도 결빙 현상이므로 결빙 사고 범주에 포함한다.

한편, 겨울철에는 교량 위나 고가도로, 터널 출입구처럼 지면과 접촉하는 면이 적거나 기온 변화에 민감한 구간에서 노면이 얼어붙기 쉽다.

그늘진 도로와 경사로, 곡선로 등도 주의해야 한다.

운전자는 결빙이 의심되는 구간에서 평소보다 속도를 줄이고 앞차와의 안전거리를 충분히 확보해야 한다. 급제동이나 급가속, 급격한 차로 변경은 피하는 것이 좋다.

김희중 한국도로교통공단 이사장은 “결빙 사고는 전체 교통사고의 0.5% 수준이지만, 연중 78%가 12~1월 사이에 집중되어 있다”며 “결빙 취약구간과 결빙사고가 잦은 곳에서는 서행하며 안전운전하시기를 바란다”고 말했다.

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