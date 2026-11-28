충북 중소기업이 외상대금 걱정에서 한결 자유로워질 길이 열렸다.

충북도는 27일 서울 드래곤시티호텔에서 신용보증기금과 ‘매출채권보험 보험료지원 업무협약’을 체결했다. 2022년 사업 도입 이후 올해까지는 도비 단독으로 운영됐으나 내년부터 도내 11개 전 시·군이 재원 분담에 참여하면서 지원 규모가 커진다.

27일 서울 드래곤시티호텔에서 열린 ‘2026 매출채권보험 파트너스데이’에서 충북도, 신용보증기금, 시∙군 등 관계자들이 매출채권보험 보험료지원 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 충북도 제공

이번 협약으로 내년도(2027년) 충북의 매출채권보험료 지원 총사업비는 올해(1억8000만원)보다 2배 늘어난 3억6000만원으로 책정됐다. 재원은 도비 30%(1억800만원)와 시·군비 70%(2억5200만원)로 분담한다. 도는 이 같은 공동 재원 편성이 전국 최초라고 설명했다.

지원 대상은 본사나 주사업장이 충북에 있는 전 업종 중소·중견기업이다. 내년 1월부터 가입하는 기업은 보험료의 50%를 기업당 최대 200만원까지 지원받는다. 신용보증기금의 보험료율 10% 할인까지 더해지면 기업의 부담 경감 효과가 기대된다. 가입 한도는 100억원이다.

매출채권보험은 거래처의 부도·폐업·지급지연으로 대금을 받지 못할 때 신용보증기금이 손실을 보상하는 공적보험이다. 주력 거래처 한 곳이 무너져 장부상 흑자인 기업까지 문을 닫는 ‘흑자 도산’을 막아준다. 그동안 연간 수백만원의 보험료가 부담돼 가입을 망설이던 영세 기업도 미수금 불안을 덜고 신규 거래처 발굴 등 안정적인 경영에 나설 수 있게 됐다.

이번 사업은 지역 균형에도 방점을 찍었다. 11개 시·군의 사전 수요조사를 거쳐 지자체별 예산을 배정했다. 도비 단독 운영 때는 정보 접근성이 높은 일부 지역 기업에 지원이 집중되는 경향이 있었으나 시·군이 직접 예산을 분담하면서 외곽 군 단위 산업단지 입주 기업도 혜택을 받게 됐다.

이와 함께 도는 경기 불확실성으로 신청이 몰릴 경우를 대비해 추가 예산 확보 등 보완 방안을 검토하겠다는 방침이다. 수요에 맞춰 지원 규모를 조정하겠다는 취지다.

이복원 충북도 경제부지사는 “중소기업이 외상대금 걱정 없이 경영과 판로 개척에 매진할 수 있도록 안전망을 구축하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “전국 최초로 도와 11개 시·군, 신용보증기금이 힘을 모은 이번 협약이 지역 간 지원 격차를 해소하는 모범 모델로 자리 잡아 전국으로 확산되기를 기대한다”고 말했다.

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