사진=경기경영자총협회 제공

경기경영자총협회(이하 경기경총)는 27일 서울 영등포구 글래드 여의도에서 ‘2026년 미래내일 일경험 성과발표회’를 개최했다.

이번 행사는 올해 미래내일 일경험 지원사업의 추진 성과를 공유하고 참여 청년들이 기업 현장에서 쌓은 실무 경험과 성장 과정을 되돌아보기 위해 마련됐다. 아울러 우수사례 발표와 참여 청년 간 정보 교류를 통해 진로 설정과 취업 준비를 지원하는 데 목적을 뒀다.

미래내일 일경험 지원사업은 청년들에게 관심 직무에 대한 현장 경험을 제공하고 실무 역량을 강화할 수 있도록 돕는 사업이다. 경기경총은 사업 운영기관으로서 참여기업 발굴, 청년 모집 및 선발, 직무 매칭 등을 수행해 왔다. 프로그램 운영 과정에서는 기업 현장을 점검하고 참여 청년과의 면담을 통해 업무 수행 및 현장 적응 과정에서 겪는 어려움을 살폈다.

이날 경기경총은 2026년 일경험 지원사업 성과보고를 통해 참여기업과 청년을 연결하는 과정부터 프로그램 운영 및 현장 지원에 이르기까지 주요 사업 추진 내용을 발표했다. 일경험 이후 청년들의 구직 활동을 돕기 위한 청년고용정책과 사후 취업 연계 방안도 안내했다.

이어 사전 심사를 거쳐 선정된 우수 참여 청년들이 직접 일경험 활동 결과와 참여 소감을 발표했다. 청년들은 기업 현장에서 맡은 업무와 실무 역량을 키운 과정을 소개하고, 직무 경험을 통해 자신의 강점과 관심 분야를 발견하고 진로에 대한 확신을 갖게 된 사례를 공유했다.

경기경총은 우수 참여 청년 4명에게 상장과 상품을 수여하고 참석자들과 함께 기념촬영을 했다.

이후 진행된 네트워킹에서는 서로 다른 기업과 직무를 경험한 청년들이 각자의 업무 수행 사례와 현장에서 배운 점을 나눴다. 관심 직무에 필요한 역량과 취업 준비 방법에 관한 정보를 교류하고 진로에 대한 고민도 공유했다.

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