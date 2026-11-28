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시민 10명 가운데 8명은 연명의료를 유보·중단할 수 있는 시점을 현행 ‘임종과정’에서 ‘말기’로 앞당겨야 한다고 생각하는 것으로 나타났다. 환자가 스스로 뜻을 밝힐 수 있을 때 마지막 치료를 정하게 하자는 것이다.

국무총리 소속 의료혁신위원회는 모든 국민이 원하는 곳에서 존엄하게 생을 마무리할 수 있도록 생애말기 의료·돌봄과 임종 지원체계를 구축하라고 정부에 권고했다.

보건복지부에 따르면 의료혁신위원회 산하 시민패널 운영위원회는 앞선 26일 열린 제12차 의료혁신위원회에 ‘생애 말 의료와 돌봄 강화’를 주제로 한 제2차 의료혁신 시민패널 공론화 결과를 보고했다.

공론화는 지난 7, 8일 서울대 시흥캠퍼스에서 1박2일 토론회로 진행됐고, 성별·연령·지역을 고려해 뽑은 시민패널 294명이 학습과 토론, 세 차례 설문에 모두 참여했다.

그 결과 참여자의 84.0%가 연명의료 유보·중단 결정 시점을 현행 ‘임종과정’에서 ‘말기’로 앞당겨야 한다고 답했다.

‘임종과정’은 회생 가능성이 없고 급속도로 증상이 악화돼 사망이 임박한 상태이고, ‘말기’는 적극적으로 치료해도 회복될 가망이 없고 점차 증상이 악화돼 수개월 안에 사망할 것으로 예상되는 상태를 말한다. 복지부는 임종과정을 통상 수일 안, 말기를 통상 수개월 안으로 설명한다.

이 비율은 숙의를 거치며 크게 올랐다. 자가학습 전 기초조사에서는 54.5%, 학습 뒤 토론회 직전 사전조사에서는 61.7%였다가 토론을 마친 뒤 84.0%가 됐다.

다만 60세 이상은 상대적으로 신중했다. 60세 이상에서 말기를 고른 비율은 74.4%로, 다른 연령대(86.2∼90.9%)보다 낮았다.

◆ “스스로 뜻 밝힐 수 있을 때”…반대 쪽은 ‘이른 포기’ 우려

말기로 앞당겨야 한다고 답한 패널의 70.1%는 그 이유로 ‘환자가 스스로 뜻을 밝힐 수 있을 때 구체적으로 논의하고 결정할 수 있어서’를 꼽았다.

분임 토의에서는 “임종과정에 이르면 연명의료 판단 결정을 본인이 아닌 가족들이 결정하게 되고 의견충돌이 생기게 되는데 그 결과로 환자의 의사에 반하는 결정이 이루어질 수 있기 때문에 환자가 정상적인 의사결정이 가능한 ‘말기’로 앞당겨야 한다”는 의견이 나왔다.

반면 현행처럼 임종과정부터 가능해야 한다고 답한 패널(15.2%)은 △치료를 일찍 포기하는 분위기가 확산할 수 있다는 점 △말기에 환자의 회복 가능성을 정확히 판단하기 어렵다는 점 △비용이나 가족의 부담으로 환자가 원하지 않는 결정을 할 수 있다는 점을 우려했다.

이쪽에서는 “말기의 기준은 누구도 정확히 예측할 수 없으며, 선택권을 줘도 말기에는 정확한 시기를 알 수 없으므로 잘못 된 선택을 할 수 있다”는 목소리가 나왔다.

분임 토의에서는 시점을 말기로 넓히되 말기 진단 기준을 명확히 하고 복수의 의료진이 판단하게 하는 등 환자 뜻에 어긋나는 결정을 막을 절차도 함께 마련하자는 제안이 나왔다.

연명의료결정제도는 2018년 2월 시행 이후 임종과정에 있는 환자에게만 연명의료를 시행하지 않거나 중단할 수 있게 해 왔다. 담당의사와 해당 분야 전문의 1명 등 2명이 임종과정이라고 판단해야 한다. 연명의료계획서는 말기 환자도 쓸 수 있지만, 실제 유보·중단은 임종과정 판단을 받은 뒤에야 가능하다.

정부도 시점 확대 논의에 들어갔다. 복지부는 지난 6월 국가호스피스연명의료위원회에서 임종기로 한정된 연명의료 유보·중단 가능 시기를 말기로 넓히는 방안을 국가생명윤리심의위원회 등을 통해 본격적으로 논의하겠다고 밝혔다.

이번 공론화 결과도 국가생명윤리심의위원회 안의 연명의료결정제도 개선 특별전문위원회 논의에 활용된다.

◆ 집·시설·병원, 원하는 곳에서 맞는 임종

한편 시민패널은 삶의 마지막 시기를 지내고 싶은 곳으로 ‘집’(52.1%)을 가장 많이 꼽았고 ‘호스피스 병동’(30.7%)이 뒤를 이었다. 호스피스 병동을 고른 비율은 토론 전 16.0%에서 토론 뒤 30.7%로 늘었다.

의료혁신위는 이날 회의에서 환자가 자신의 의사에 따라 집, 시설, 병원 등 원하는 곳에서 임종을 맞을 수 있도록 장소별 지원체계를 강화하라고 권고했다.

재택임종을 위해서는 재택의료센터와 가정형 호스피스를 늘리고 임종기 집중 방문진료·간호 대응체계를 마련하며, 예상된 재택임종의 사망 확인 절차를 정비하라고 했다. 위원회 안건에는 임종기 가족 돌봄을 지원하는 유급 돌봄휴가를 제도화하는 방안도 담겼다.

요양시설에는 예상된 임종인데도 응급실로 옮겨지는 일을 줄이도록 했다. 안건은 임종기 입소자의 상태가 나빠지면 시설 직원이 119가 아닌 계약의사나 담당 간호사에게 먼저 연락하도록 해야 한다고 적었다.

병원에는 재택·시설 환자가 응급실을 거치지 않고 바로 입원하는 경로를 마련하고, 300병상 이상 병원에 지운 임종실 설치 의무 기준을 완화하는 방안을 검토하라고 했다.

임종 과정에서 환자의 가치관과 치료·돌봄에 대한 선호가 반영되도록 이를 미리 확인해 치료·돌봄 계획에 반영하라는 권고도 나왔다. 위원회는 이렇게 확인한 환자의 뜻을 의료진과 돌봄 제공자가 현장에서 따를 수 있도록 법적 근거를 마련하고, 연명의료결정 과정과도 연계하라고 했다.

안건은 지금의 사전연명의료의향서가 임종과정에서 어떤 의료와 돌봄을 받고 싶은지에 대한 포괄적인 뜻을 담지 못하는 ‘행정서류에 가깝다’고 지적했다.

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