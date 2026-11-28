아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2(ACL2) 경기 도중 주심이 전반전을 마친 뒤 교체되는 이례적인 일이 벌어졌다. 경기 중 이해하기 어려운 판정이 이어지면서 주심의 음주 의혹까지 제기된 상태다.

논란이 발생한 경기는 지난 26일(한국시간) 아랍에미리트(UAE) 아부다비 모하메드 빈 자예드 스타디움에서 열린 2026~2027시즌 ACL2 조별리그 B조 5차전 알자지라(UAE)와 골 고하르 시르잔 SC(이란)의 맞대결이다.

이날 주심을 맡은 시리아 출신 국제심판 한나 하타브는 전반전 종료 후 대기심과 교체됐다. 후반전부터는 대기심이 주심 역할을 맡아 경기를 진행했다.

한나 하타브 심판. 연합뉴스

논란은 전반전부터 이어진 석연치 않은 판정에서 비롯됐다. 특히 전반 32분 알자지라의 펠리시오 미우송이 골 고하르의 소헤일 사흐라에이에게 태클을 시도해 경기가 중단된 상황이 문제가 됐다.

하타브 주심은 해당 반칙과 직접적인 관련이 없는 알자지라 골키퍼 에르신 데스타노을루에게 옐로카드를 꺼내들었다. 이에 양 팀 선수들이 당황하는 모습이 포착됐으며, 해당 경고는 얼마 지나지 않아 취소됐다.

이후 골 고하르 구단 관계자들이 주심의 상태에 의문을 제기하면서 음주 의혹이 불거졌다. 이란 ISNA 통신은 “주심이 정상적인 상태가 아니었다. 그가 교체되지 않았다면 경기를 계속하지 않았을 것”이라는 구단 관계자의 말을 인용해 보도했다. 이같은 주장은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확산하면서 논란이 더욱 커졌다.

그러나 하타브 주심은 음주 의혹을 강하게 부인했다. 영국 BBC에 따르면 그는 이번 논란으로 심각한 명예훼손 피해를 입었다며 법적 대응을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 또한 당시 벌어진 일과 관련한 모든 사실관계와 경위를 명확하게 설명하는 공식 성명을 발표하겠다고 밝혔다.

음주가 아닌 건강 이상이 원인이었다는 주장도 나왔다. 오만 출신 스포츠 기자 이사 사이드는 SNS를 통해 “하타브 주심이 경기 도중 혈당 수치가 급격히 떨어져 집중력과 주의력을 잃었다”고 전했다. 경기 종료 후 의료 검사를 받았지만 음주 상태는 아니었다는 설명이다.

하타브 주심이 소속된 시리아축구협회도 당사자를 옹호했다. 협회는 “건강 상태를 확인한 결과 SNS에서 확산한 음주 의혹은 근거가 없는 것으로 파악됐다”며, 사건의 전반적인 경위를 철저히 조사하겠다고 밝혔다.

한편 해당 경기는 알자지라가 전반 40분 안데르송 탈리스카의 결승골을 앞세워 골 고하르에 1대 0으로 승리했다.

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