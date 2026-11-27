올해 3분기 보험회사 대출잔액이 2조1000억원 줄었지만 대출채권 연체율은 15년9개월 만에 최고치를 기록했다. 금리 상승세가 이어지면서 중소기업 등 기업대출을 중심으로 보험사의 대출채권 건전성이 악화한 것으로 풀이된다.

27일 금융감독원의 ‘2026년 9월 말 보험회사 대출채권 현황’에 따르면 보험회사 대출채권 잔액은 263조9000억원으로 전분기 대비 2조1000억원(0.8%) 감소했다. 가계대출 잔액은 135조8000억원으로 전분기보다 0.2% 줄었다. 기업대출 잔액은 128조원으로 1.4% 줄어 감소폭이 더 컸다.

대출채권 연체율은 1.27%로 전분기 대비 0.19%포인트 상승했다. 2010년 12월 말(당시 발표치 1.42%) 이후 15년9개월 만에 가장 높았다.

기업대출 연체율이 1.49%로 전 분기 대비 0.28%포인트 올랐다. 특히 중소기업대출 연체율이 1.74%에 달했다. 가계대출 연체율은 0.84%로 0.01%포인트 상승하는 데 그쳤다.

부실채권(고정이하여신)비율도 1.42%로 전분기 대비 0.11%포인트 상승했다. 기업대출 부실채권비율은 1.78%로 0.16%p 올랐다. 중소기업대출 부실채권비율은 1.94%로 0.25%포인트 뛰었다. 가계대출은 0.68%로 0.01%포인트 상승했다.

부실채권(고정이하여신)은 금융회사의 자산건전성 분류 기준상 고정·회수의문·추정손실로 분류된 채권을 의미한다. 부실채권비율은 전체 여신에서 고정이하여신이 차지하는 비중으로, 높을수록 금융회사의 자산건전성이 좋지 않다는 의미다.

다만 금감원은 보험업권의 연체채권 상각·매각(상·매각)이 주로 연말에 이뤄지는 만큼 오는 12월 말에는 연체율과 부실채권비율이 개선될 가능성이 있다고 전망했다.

금감원은 “최근 대내외 여건에 따른 금리상승 추세 지속 등으로 보험권 연체율 및 부실채권비율이 상승했다”며 보험사에 대손충당금 적립과 연체채권 상·매각 등 자산 건전성 관리를 강화하도록 지도할 예정이라고 말했다.

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