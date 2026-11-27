사진=셀리맥스 제공

글로벌 더마코스메틱 브랜드 셀리맥스(대표 김민석)가 미국 현지 약사들을 대상으로 제품 개발 과정과 연구 방향을 소개하며 글로벌 전문가 네트워크 확대에 나섰다.

셀리맥스는 지난 13일(현지시간) 미국 캘리포니아주 애너하임에서 열린 ‘Korean Beauty Science & Pharmacy Conference 2026’에서 미국 약사 100명을 대상으로 브랜드 교육과 제품 체험 프로그램을 진행했다고 밝혔다.

이번 컨퍼런스는 셀리맥스와 웰누리(Wellnoori Co.), 닥터리쥬올이 협업해 마련했으며, 캘리포니아 한인약사협회(CKAPhA), 오렌지카운티 병원약사단체(Orange County Society of Health-System Pharmacists), 오렌지카운티 약사협회(OCPhA)가 협력 기관으로 참여했다.

행사는 피부과학과 약학 분야의 전문 지식을 공유하고, 화장품 개발 과정에 대한 이해를 높이기 위한 자리로 마련됐다.

셀리맥스는 이번 행사에서 소비자의 다양한 피부 고민을 고려한 제품 개발 방향을 소개했다. 연구 문헌을 검토하는 단계부터 성분 선정과 배합 설계, 임상시험에 이르는 과정을 설명하며 브랜드가 제품 개발에 적용하는 접근 방식을 공유했다.

브랜드 발표는 웰누리 창립자이자 약사인 Dr. Jasmine(Jazzy) Cho가 맡았다. 제품 개발 배경과 주요 성분의 특징을 설명했으며, 현장에서는 피부 분석과 제품의 제형 및 사용감을 확인할 수 있는 체험 프로그램도 진행됐다.

행사에서는 브랜드 교육과 함께 약학 및 헬스케어 분야 전문가들이 참여하는 패널 토론도 진행됐다.

사진=셀리맥스 제공

Dr. Jasmine Cho의 진행으로 채프먼대학교 약학대학 교수 Dr. Amy Kang, 약사이자 헬스케어 콘텐츠 크리에이터 Dr. Walter Oronsaye, 닥터리쥬올 CEO Junho Jung이 참석해 ‘변화하는 약사의 역할’을 주제로 의견을 나눴다.

컨퍼런스 종료 후 진행된 자체 설문조사에서는 참석자 100명 가운데 83명이 응답했으며, 이 중 63.9%가 셀리맥스의 주요 인상으로 ‘과학적 근거 기반 스킨케어 접근’을 선택했다.

셀리맥스는 미국 약사들과의 교류에 앞서 유럽 피부과 전문가들을 대상으로도 브랜드의 주요 성분과 제품 개발 방향을 소개한 바 있다.

지난 9월 30일부터 나흘간 오스트리아 빈에서 개최된 유럽피부과학회 학술대회 ‘EADV Congress 2026’에 참가해 레티날과 트라넥삼산(TXA)을 중심으로 제품 설명과 체험 프로그램을 운영했다.

당시 현장에서는 피부과 전문의 Dr. Neera가 셀리맥스의 주요 성분과 포뮬러에 대한 발표를 진행하며 브랜드의 연구 및 제품 개발 접근법을 소개했다.

앞으로도 글로벌 학회와 전문 세미나에 참여해 제품 개발 과정에 관한 정보를 공유하고, 현지 전문가들의 의견을 제품 개발에 반영할 계획이다.

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