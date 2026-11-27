은행권에서 새로 주택담보대출을 받을 때 적용되는 평균 금리가 지난달 연 5%대 이르면서 약 15년 만에 가장 높은 수준을 나타냈다. 한국은행의 기준금리 인상 기조에 가계대출 금리가 오름세를 이어가면서 차주들의 이자는 점차 불어나는 상황이다.
27일 금융권에 따르면 은행연합회에 공시된 5대 시중은행(KB국민·신한·우리·하나·NH농협)의 신규 취급 주담대 금리는 지난달 평균 5.116%로 집계됐다. 1년 전 평균 4.226% 대비 0.89%포인트 오른 수치다.
은행별로 보면 하나은행은 4.17%에서 5.44%로 1.27%포인트 급등했다. 농협은행은 4.47%에서 5.19%로 0.72%포인트 올랐다. 신한은행은 4.16%에서 5.14%로 0.98%포인트 뛰었다. 국민은행은 4.12%에서 4.95%로 0.83%포인트 상승했다. 우리은행은 4.21%에서 4.86%로 0.65%포인트 올랐다.
이 같은 금리 인상 영향에 차주들의 이자 상환 부담은 큰 폭으로 늘어나고 있다. 직장인 A씨가 주담대 5억원을 30년 만기로 원리금균등상환할 경우 4.23% 금리에서는 매월 약 245만원을 상환하게 된다. 같은 조건에서 금리가 5.12%로 오르면 월 상환액은 약 272만원으로 27만원을 더 내게 된다. 연간 324만원의 이자가 늘어나는 셈이다.
한국은행 금융통화위원회는 전일 통화정책방향 결정회의를 열고 기준금리를 기존 연 3.00%에서 3.25%로 0.25%포인트 인상했다. 지난 7월과 8월에 이은 올해 세 번째 상향 조정이다.
6개월 후 조건부 금리 전망 중간값은 3.25%에서 3.50%로 높아졌다. 시장에서는 한은이 내년 한 차례 추가 인상을 단행해 최종금리가 3.50%에 도달할 것이란 관측이 나온다.
기준금리 인상 기조로 가계대출 금리는 오름세를 이어갈 전망이다. 5대 은행의 변동형 주담대 금리는 전일 4.52~6.59%로 집계됐다. 5년 고정형 주담대 금리는 연 4.33~6.30%로 상단이 모두 6%를 훌쩍 넘어선 상태다.
예금은행의 신규 취급 기준 가계대출 금리는 지난달 5.02%로 전월(4.96%) 대비 0.06%포인트 상승하며 5%를 돌파했다. 주담대 금리는 4.98%로 전월(4.88%) 대비 0.1%포인트 올랐다. 지난 2012년 3월(5.0%) 이후 14년 7개월 만에 최고치를 기록했다.
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