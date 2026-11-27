현대자동차가 중국 빅테크 기업들과의 기술 동맹을 앞세워 세계 최대 전기차 시장인 중국 공략에 박차를 가한다. 중국 합자 완성차 업체 최초로 ‘배터리 교환형’ 전기차를 내놓으며 내수를 공략하는 동시에 현지 역량을 활용해 해외 시장으로 사업을 확대할 계획이다.

현대차 머큐리 콘셉트. 현대차 제공

현대차는 27일(현지시간) 중국 광저우 파저우 중국수출입상품교역회 전시장에서 열린 ‘2026 광저우 국제 모터쇼’에서 소형 전기 스포츠유틸리티차(SUV) 콘셉트카 ‘머큐리 콘셉트’를 세계 최초로 공개했다. 양산 모델명은 ‘아이오닉 M’으로 확정됐으며, 내년 상반기 중국 시장에 공식 출시된다.

이번 신차 공개는 현대차가 지난 4월 베이징 국제 모터쇼에서 전용 전기차 브랜드 ‘아이오닉’의 중국 진출을 선언한 이후 내놓은 두 번째 핵심 카드다. 당시 현대차는 금성과 지구에서 각각 영감을 얻은 ‘비너스 콘셉트’와 ‘어스 콘셉트’를 공개하며, 중국 소비자의 다양한 이동 수요에 맞춘 아이오닉 모델을 태양계 행성에 비유한 ‘아이오닉 플래닛’ 로드맵을 제시했다.

지난 9월 첫 중국 전략형 전기 세단이자 비너스 콘셉트 양산형 모델인 ‘아이오닉 V’를 출시한 데 이어 수성에서 착안한 도심형 소형 SUV ‘아이오닉 M’을 투입해 라인업을 촘촘히 채우는 전략이다.

현대차 아이오닉 V. 현대차 제공

가장 눈에 띄는 대목은 중국 현지 대표 기업들과의 전방위적 기술 협업이다. 아이오닉 M에는 중국 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 전문기업 ZYT의 주행 보조 기술과 중국 IT 기업 바이트댄스의 대화형 인공지능(AI) 모델 기반 스마트 콕핏이 탑재된다. 특히 세계 최대 배터리 제조사 CATL과 손잡고 배터리 교환형 모델을 선보이며 충전 편의성을 높일 예정이다.

현대차는 이러한 현지 생태계 결합을 바탕으로 ‘중국에서, 중국을 위해, 세계를 향해(In China, For China, To Global)’라는 전략 실행에 속도를 낸다. 중국 진출 24년간 누적 판매 1200만대를 돌파한 현대차는 지난해 합자 파트너인 베이징자동차그룹과 함께 베이징현대에 80억위안(약 1조6000억원)을 공동 투자하며 현지 연구개발(R&D)과 기술 협력, 판매·서비스 역량을 대폭 보강했다.

2026 광저우 국제 모터쇼 현대차 부스에 전시된 아이오닉 V(왼쪽부터), 머큐리 콘셉트, 어스 콘셉트. 현대차 제공

앞으로의 신차 투입 계획도 공격적이다. 현대차는 내년에 아이오닉 M과 아이오닉 V의 주행거리 연장형 전기차(EREV) 모델을 출시하고, 2028년에는 어스 콘셉트의 양산 모델, 2029년에는 전동화 신차 2종을 잇달아 선보일 예정이다. 내연기관 후속 모델까지 포함하면 2030년까지 총 24개 차종이 중국 시장에 투입된다.

인용일 현대차 중국브랜드판매실장(상무)은 “신에너지차 침투율이 67%를 넘어선 중국은 규모가 거대할 뿐만 아니라 미래 핵심 경쟁력을 쌓아 가는 데 중요한 시장”이라며 “전동화 선도 시장인 중국에서 쌓은 경험과 기술을 바탕으로 아이오닉만의 고객 경험을 전 세계에 전달하겠다”고 밝혔다.

한편 현대차는 다음 달 6일까지 열리는 이번 모터쇼에서 910㎡(약 275평) 규모의 전시관을 마련하고 머큐리 콘셉트, 아이오닉 V, 어스 콘셉트 등 전용 전기차는 물론 팰리세이드 하이브리드, 아이오닉 5 N, 아반떼 N(현지명 엘란트라 N) 등 총 10종의 차량을 전시한다.

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