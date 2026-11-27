더불어민주당 정년연장특별위원회가 27일 노동계와 경영계 간 정년 연장 합의안 중재에 나섰지만 결국 실패했다. 특위는 올해 안에는 정년 연장 문제를 마무리 짓는다는 방침이다.

특위는 이날 국회에서 한국노동조합총연맹·전국민주노동조합총연맹·중소기업중앙회·한국경영자총협회와 간담회를 열고 정년 연장 문제를 논의했다.

더불어민주당 소병훈 정년연장특별위원장이 27일 국회 의원회관에서 열린 정년연장특위 노사 소위원회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

소병훈 특위 위원장은 “노동계, 경영계, 당 세 부분이 전부 다 똑같이 만족할 수 있는, 합의할 수 있는 안을 만들기 쉽지 않을 것”이라면서도 “더 이상 미루기는 어렵고 올해 안에 모든 것을 정리하자”고 말했다. 그러면서 “그동안 충분히 서로의 의견을 들었고 서로에게 원하는 바가 모두 일치하지는 않지만 최대한 접근하기 위해 노력했다”고 강조했다.

특위 간사인 김주영 의원도 “끝까지 합의안이 도출되지 않는다면 논의된 안을 중심으로 마무리할 수밖에 없는 시점에 와 있다”고 했다.

특위는 지난 1월 정년 연장 입법 시기를 6·3 지방선거 이후로 미루기로 했다. 이후 지난 6월 법정 정년을 단계적으로 늘리는 내용을 골자로 한 중재안을 제안한 바 있다. 정년을 2029년에 61세로 높인 다음 2년마다 1세씩 연장해 2037년까지 65세에 도달하도록 하는 방안이다. 법정 정년이 65세가 되기 전 정년을 맞이할 사람들을 재고용하는 의무 연령도 단계적으로 높이는 내용이 담겼다.

하지만 노동계는 일괄적인 정년 연장을 요구하고 있고, 경영계는 퇴직후 재고용을 중심으로 계속고용제도를 설계해야 한다며 맞서는 상황이다.

이날 회의에서도 노사 간 이견이 표출됐다. 회의에 참석한 이동근 경총 부회장은 “정년 연장은 청년 일자리 문제를 떼어 놓고 볼 수 없다”며 “지난 2016년 60세 정년 연장 의무화 이후 고령자 고용이 한 명 늘어날 때 청년 고용이 최대 1.5명 줄었다. 정년 연장 대가를 청년들이 먼저 치른 셈”이라고 지적했다.

반면 한성규 민주노총 부위원장은 “기업은 정부로부터 국민들의 세금을 통해 많은 비용을 감면받고 있는데 정년 연장이라는 작은 비용을 기업에 가장 큰 비용 부담이라고 말씀하시는 것에 대해 동의할 수 없다”고 반박했다.

특위는 1시간 30분가량 비공개 회의를 이어갔지만 정년 연장 합의안을 이끌어 내지는 못했다. 김 의원은 회의 직후 기자들과 만나 “우리 노사가 합의된 내용을 갖고 말씀드리면 좋겠지만 그런 내용이 아직 없다”며 “지금 상황으로 합의는 난망이지 않을까 싶다”고 말했다.

특위는 다음 달 2일 다시 회의를 열어 정년 연장 안건을 재논의할 계획이다.

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