Kodak 필름 한 롤 서른여섯 번의 셔터를 누르며 사진기자 생활을 시작했다. 카메라에 표시된 필름 카운터가 25 정도가 되면 고민이 시작됐다. 필름을 새걸로 갈아야 하나 남은 거로 찍어도 될까? 제한된 서른여섯 번의 셔터를 누르는 순간의 신중함과 긴장감, 설렘은 지금의 디지털카메라 시대에는 느낄 수가 없는 감정이다. 사진기자는 본인이 취재했던 사진을 나름의 방식으로 보관한다. 개인의 차이는 있지만 나는 사진의 중요도를 떠나 보관을 많이 하는 사진기자이다. 역사의 중요했던 순간도 있었고, 상황이 기억도 없는 시답지 않은 사진도 있다. 아이들이 커가는 모습을 담은 기념사진도 있고 취재와 출장 중에 보이는 나의 모습도 있다. 아주 먼 옛날의 모습은 아니지만 타임머신을 타고 열어본 나의 외장하드를 독자들과 같이 꺼내보고 추억하는 시간을 가져보려 한다.

1998년 4월 14일 서울 동대문야구장에서 시민들이 아마야구 경기를 관람하고 있다.

1998년 4월 26일 서울 동대문운동장에서 불기 2542년 부처님 오신 날 행사가 열리고 있다.

1998년 4월 26일 서울 동대문운동장에서 불기 2542년 부처님 오신 날 행사가 열리고 있다.

서울 중구 을지로7가. 지금은 은빛 곡선의 동대문디자인플라자(DDP)가 들어선 이곳은 반세기 넘게 한국 스포츠의 심장이었다.

1925년 문을 연 동대문운동장은 한국 근현대사의 굴곡을 고스란히 품은 공간이었지만, 2000년대 후반 철거되며 80여 년의 역사를 마감했다.

필자도 초등학교 시절 형님과 같이 고교 역전의 명수 군산상고와 잠수함 투수 문병권 선수가 이끄는 경북고 야구 경기를 관람한 기억이 있다. 외야석을 가득 메운 까만 교복의 까까머리 학생들과 동문들이 목청껏 교가를 부르고 율동을 보는 재미도 좋았다. 1996년 사진기자가 된 뒤로는 석가탄신일 봉축법요식 연등행렬 등 대규모 행사 취재를 많이 했다.

조선총독부는 1925년 조선시대 군사 훈련장이던 훈련원 터에 '경성운동장'을 세웠다. 육상경기장과 야구장 등을 갖춘 국내 첫 근대식 종합경기장이었다. 명목은 일본 왕세자의 결혼 기념이었고 공사 과정에서 한양도성 성곽 일부가 훼손되기도 했다.

광복 후 '서울운동장'으로 이름을 바꾼 이곳은 해방 정국 정치의 한복판이 됐다. 1945년 12월에는 대한민국임시정부 요인들의 귀국을 축하하는 대규모 환영대회가 이곳에서 열렸다. 이듬해 3·1절에는 좌우익이 기념식을 따로 치렀는데, 우익은 서울운동장을, 좌익은 남산을 택해 갈라진 정국을 그대로 보여줬다. 1949년 7월에는 암살된 백범 김구의 국민장 영결식이 열려 수많은 추모 인파가 몰렸다.

1960∼70년대는 스포츠의 전성기였다. 황금사자기·청룡기·봉황대기 등 고교야구 전국대회가 열릴 때마다 관중석은 인파로 가득 찼고, 축구 국가대표 경기와 육상 대회도 잇따랐다. 1982년 프로야구 개막전도 이곳에서 열렸다. 1984년 잠실종합운동장이 문을 열면서 '동대문운동장'으로 이름이 바뀌었고, 이후 아마추어 경기 위주로 쓰이며 위상은 점차 낮아졌다.

동대문야구장에서 자란 아마추어 야구 스타들은 1982년 세계 정상에 올랐다. 그해 9월 서울에서 열린 제27회 세계야구선수권대회 한일전에서 한국은 8회말 김재박의 '개구리 번트'로 동점을 만든 뒤 한대화의 극적인 3점 홈런으로 5-2 역전승을 거두며 첫 우승을 차지했다. 결승 무대는 잠실야구장이었지만 우승 주역들은 동대문 그라운드를 누비며 성장한 선수들이었다.

쇠락은 2000년대 들어 본격화했다. 시설이 낡고 활용도도 떨어진 데다, 2003년 청계천 복원으로 밀려난 노점상들이 축구장에 들어서면서 경기장은 '풍물시장'으로 변했다.

철거 결정은 2006년 오세훈 서울시장 취임 이후 내려졌다. 서울시는 '디자인 서울' 정책의 하나로 동대문 패션 상권을 재생하고 도심 녹지를 확충하겠다는 계획을 내놨다. 2007년 국제 설계공모에서 자하 하디드의 '환유의 풍경'이 당선됐고, 2007년 말 축구장, 2008년 야구장 순으로 철거됐다.

야구계는 대체 구장 없이 아마추어 야구의 터전을 없앤다며 반발했고, 근대 체육 유산을 보존해야 한다는 목소리도 컸다. 서울시가 약속한 대체 구장은 훗날 고척스카이돔으로 이어졌다.

철거 과정의 발굴 조사에서는 한양도성 성곽과 이간수문, 하도감 터 등이 모습을 드러냈다. 이 유구들은 동대문역사문화공원으로 정비됐고, 조명탑 2기가 남아 경기장의 기억을 전한다.

2014년 개관한 DDP는 서울의 대표 랜드마크로 자리 잡았지만, 주변 경관과 어울리지 않는다는 지적과 막대한 건립비를 둘러싼 논쟁은 지금도 이어진다. 동대문운동장 철거는 도시가 기억을 어떻게 남길 것인가라는 질문을 여전히 던지고 있다.

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