사진=벤타엑스 제공

㈜벤타엑스와 ㈜스톤브이스튜디오가 영화 제작 데이터와 인공지능(AI) 기술을 결합한 LBVR(위치기반 VR) 콘텐츠 ‘한산 - 이순신, 그날의 바다에 서다’를 선보였다.

이번 콘텐츠는 영화 ‘한산’ 제작 과정에서 확보한 3D·VFX 소스 데이터를 AI 기술로 재구성한 작품이다. 영화 제작에 사용된 디지털 자산의 활용 범위를 극장용 영상에서 위치기반 가상현실 콘텐츠로 넓혔다.

영화 속 거북선과 판옥선은 실제 크기로 구현됐다. 관람객은 영화 소품 창고에서 도슨트 ‘단이’를 따라 이동하며 1592년 음력 7월 8일 한산 앞바다를 배경으로 조선 수군의 모습을 체험할 수 있다.

양사는 지난 12일부터 14일까지 코엑스 더플라츠에서 개최된 ‘AI 콘텐츠 페스티벌 2026’에서 해당 콘텐츠를 공개했다. 이후 서울 마포구 누리꿈스퀘어 디지털파빌리온 4층 XR쇼룸에서 첫 단독 베타 체험전을 마련해 27일까지 운영한다.

양사에 따르면 페스티벌 현장 설문조사에서 응답자의 약 94%가 만족한다고 답했으며, 85.5%가 정식 콘텐츠 관람 의향을 나타냈다. 전체 응답자의 절반가량은 LBVR을 처음 경험한 것으로 조사됐다.

사진=벤타엑스 제공

단독 베타 체험전 설문조사에서는 응답자 10명 중 9명이 주변에 콘텐츠를 추천할 의향이 있다고 답했다. 가장 인상 깊은 장면으로는 거북선 체험과 학익진이 꼽혔으며, 응답자의 95% 이상은 정식판이 유료로 출시되더라도 관람할 의향이 있다고 밝혔다.

체험 프로그램은 4인 1팀으로 운영되며 최대 3팀, 총 12명이 동시에 참여할 수 있다. LBVR 도입 및 사업 협력을 검토하는 관계자는 사전예약을 통해 방문할 수 있다.

벤타엑스와 스톤브이스튜디오는 2027년 정식 출시를 준비하고 있으며, 향후 ‘이순신 영화 3부작’으로 콘텐츠를 확장할 계획이다.

한편 이번 콘텐츠는 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원의 ‘2026 인공지능 콘텐츠 제작지원(선도형)’ 사업의 지원을 받아 제작되고 있다.

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