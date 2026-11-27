한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

오세훈 서울시장이 27일 서울 관악구 서울시민대학 다시가는캠퍼스에서 열린 7학년 교실 졸업식에 참석해 이영자 은평구 평생학습관 졸업자와 대화를 나누고 있다.

오세훈 서울시장이 27일 서울 관악구 서울시민대학 다시가는캠퍼스에서 열린 7학년 교실 졸업식에 참석해 축사를 하고 있다.

오세훈 서울시장이 27일 서울 관악구 서울시민대학 다시가는캠퍼스에서 열린 7학년 교실 졸업식에 참석해 박수를 치고 있다.

오세훈 서울시장이 27일 서울 관악구 서울시민대학 다시가는캠퍼스에서 열린 7학년 교실 졸업식에 참석해 축사를 하고 있다.

오세훈 서울시장이 27일 서울 관악구 서울시민대학 다시가는캠퍼스에서 열린 7학년 교실 졸업식에 참석해 축사를 하고 있다.

오세훈 서울시장이 27일 서울 관악구 서울시민대학 다시가는캠퍼스에서 열린 7학년 교실 졸업식에 앞서 웰니스 라운지 '다감'을 둘러보고 있다.

오세훈 서울시장이 27일 서울 관악구 서울시민대학 다시가는캠퍼스에서 열린 7학년 교실 졸업식에 앞서 웰니스 라운지 '다감'에서 차를 마시고 있다.

65세 이상 어르신이 1년간 한 학급에서 함께 배우는 서울시민대학 '7학년 교실'이 올해 과정을 마쳤다.

서울시평생교육진흥원은 27일 서울 관악구 서울시민대학 다시가는 캠퍼스에서 '2026 서울시민대학 7학년 교실 통합 졸업식'을 열었다. 이날 졸업식에는 올해 7학년 교실을 운영한 14개 기관의 졸업생이 한자리에 모였다. 오세훈 서울시장은 축사를 하고 졸업생들과 기념촬영을 하며 격려했다.

7학년 교실은 초고령사회에 대응해 어르신의 사회적 관계를 넓히고 건강한 노후를 지원하는 교육과정이다. 입학식부터 반장 선거, 소풍, 졸업식까지 학급 단위로 운영되는 '학교형' 프로그램으로, 단순 강좌 수강보다 참여자 간 관계 형성에 중점을 둔다.

올해는 서울시민대학 4개 캠퍼스에 평생학습관·사회복지관 등 10개 거점기관을 더해 운영 장소를 14곳으로 늘렸다. 선발 인원도 지난해 250명에서 역대 최대인 450명으로 확대했다. 어르신이 거주지 가까운 곳에서 수업을 들을 수 있도록 하고, 교육과정을 표준화해 기관 간 교육 수준을 맞췄다.

교육비는 전액 무료다. 신규반은 주 1회 4시간씩 자기이해, 건강, 사고확장, 생활역량을 단계적으로 배우고, 졸업생 대상 선배반은 주 1회 2시간씩 동아리 활동을 기획하고 실천한다. 참여 연령은 지난해 만 70세 이상에서 65세 이상으로 낮아졌다.

오 시장은 졸업식에 앞서 캠퍼스 별관 1층의 웰니스 학습라운지 '다감'을 둘러봤다. 이달 9일 문을 연 다감은 오감 체험을 통해 중장년 이후의 정서 회복과 건강관리, 사회적 고립 예방을 돕는 학습공간이다. 다음 달 5일까지 시범운영을 거쳐 내년 정식 운영에 들어간다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지