정명훈·정경화 남매가 내년 KBS교향악단 무대에서 두 차례 호흡을 맞춘다. 1월에는 정명훈이 지휘자로 나서 정경화와 브루흐 바이올린 협주곡을 선보이고 3월에는 피아니스트로 변신해 정경화와 베토벤 삼중 협주곡을 연주한다.

악성(樂聖) 베토벤이 세상을 떠난 지 200년이 되는 2027년 KBS교향악단은 세계적인 베토벤 스페셜리스트 루돌프 부흐빈더와 피아니스트 겸 작곡가 파질 사이 등을 초청해 베토벤의 음악 세계와 예술적 유산을 조명한다.

마에스트로 정명훈. KBS교향악단 제공

KBS교향악단이 지난 10일 공개한 2027시즌은 정명훈 음악감독 취임 2년 차로 정기연주회 12개 프로그램과 특별 기획연주회 ‘마스터즈 시리즈’ 4회로 짜였다. 베토벤을 축으로 슈만·브람스·브루크너·리하르트 슈트라우스 등 독일 낭만주의 걸작과 메시앙·마티아스 핀처의 20세기 및 동시대 음악, 차이콥스키·쇼스타코비치의 러시아 음악을 두루 담았다. 베르디와 버르토크의 오페라도 콘서트 형식으로 선보인다.

새해 첫 무대는 1월15일 예술의전당 콘서트홀에서 열리는 제834회 정기연주회다. 베토벤 ‘코리올란’ 서곡으로 시작해 정경화가 브루흐 바이올린 협주곡 1번을 협연한 뒤 말러 교향곡 1번 ‘거인’으로 마무리한다.

정명훈·정경화 남매는 첼리스트 정명화와 함께 ‘정트리오’로 활동하며 한국 클래식의 세계 진출을 이끈 K클래식 1세대 스타다. 정경화는 1967년 미국 레벤트리트 콩쿠르에서 핀커스 주커만과 공동 1위에 올랐다. 정명화는 1971년 제네바 국제음악콩쿠르 첼로 부문에서 1위를 차지했고 정명훈은 1974년 차이콥스키 콩쿠르 피아노 부문에서 공동 2위에 입상했다. 브루흐 바이올린 협주곡 1번은 정경화가 젊은 시절 호평받은 음반으로도 남긴 대표 레퍼토리다.

3월26∼27일 롯데콘서트홀에서는 정명훈이 지휘하는 베르디 ‘맥베스’가 콘서트 버전으로 오른다. 바리톤 에티엔 뒤퓌와 소프라노 여지원, 베이스 박종민, 테너 김재형이 출연한다. 당대를 대표하는 베르디 해석가로 꼽히는 정명훈이 오페라 극장에서 쌓아온 명성을 국내 관객이 확인할 수 있는 무대다.

2027 KBS교향악단 주요 연주. AI생성 이미지

◆베토벤 서거 200주년…부흐빈더·파질 사이 등 거장 총출동

베토벤 서거 200주년 기념 마스터즈 시리즈는 모두 예술의전당 콘서트홀에서 열린다. 3월19일 첫 무대에서는 정명훈이 피아니스트로 나서 정경화, 첼리스트 지안 왕과 함께 베토벤 삼중 협주곡을 연주한 후 교향곡 7번을 지휘한다. 7월10일에는 프랑수아 를뢰의 지휘로 ‘프로메테우스의 창조물’ 서곡에 이어 리사 바티아슈빌리가 바이올린 협주곡을 협연하고 교향곡 8번이 연주된다.

8월26일에는 루돌프 부흐빈더가 정명훈의 지휘로 피아노 협주곡 4번을 협연한다. ‘레오노레’ 서곡 3번과 교향곡 5번 ‘운명’도 들려준다. 오스트리아 출신인 부흐빈더는 당대 최고의 베토벤 스페셜리스트 중 한 명으로 꼽힌다. 세계 각지에서 베토벤 피아노 소나타 32곡 전곡 사이클을 60차례 넘게 소화했고 2014년 잘츠부르크 페스티벌 사상 처음으로 한 시즌에 소나타 전곡을 연주한 피아니스트다. 베토벤 소나타 전곡 악보를 39개 판본이나 모을 만큼 작품 연구에도 철저하다. 올해는 모차르트 피아노 협주곡으로 방한 무대를 꾸몄지만 2012년 처음 한국을 찾은 이후 국내에서도 여러차례 베토벤 소나타 전곡과 피아노 협주곡 전곡을 들려줬다.

시리즈 마지막 무대는 10월8일이다. 이승원 지휘로 파질 사이가 베토벤 피아노 협주곡 3번을 연주하고 KBS교향악단 공동 위촉으로 자신이 작곡한 신작 ‘피아노와 관현악을 위한 광시곡-베토벤에 대한 헌정’도 협연한다.

1970년 튀르키예 앙카라에서 태어난 사이는 1994년 미국 영 콘서트 아티스츠 국제 오디션에서 우승하며 국제 무대에 이름을 알렸다. 피아니스트이자 작곡가로 클래식과 재즈를 넘나드는 그는 자유분방한 해석과 뛰어난 즉흥연주 능력으로 이름이 높다. 함께 연주되는 교향곡 1번은 청년 베토벤이 교향곡 작곡가로서 내디딘 첫걸음을 보여주는 작품이다. 200여년을 사이에 두고 베토벤의 첫 교향곡과 동시대 작곡가가 베토벤에게 바치는 헌정곡을 한 무대에서 만나는 셈이다.

12월26일 정기연주회에서는 정명훈이 베토벤 교향곡 9번 ‘합창’으로 한 해를 닫는다. 베토벤 ‘코리올란’ 서곡으로 새해를 열고 ‘합창’으로 한 해를 마무리하는 구성이다.

◆톤 코프만부터 마티아스 핀처까지…고전에서 현대음악으로

정기연주회에서는 고음악의 거장 톤 코프만이 2월25일 모차르트 교향곡 40번과 ‘레퀴엠’을 지휘한다. 제8대 음악감독을 지낸 요엘 레비는 4월30일 메조소프라노 도로티아 랑, 베이스바리톤 가보르 브레츠와 함께 버르토크의 단막 오페라 ‘푸른 수염 영주의 성’을 콘서트 형식으로 올린다. 단 두 명의 성악가와 대규모 오케스트라가 인간 내면의 비밀과 불안을 그려내는 20세기 오페라 걸작이다. 같은 날 소리타 쿄헤이가 모차르트 피아노 협주곡 20번을 협연한다.

정명훈은 5월 차이콥스키 교향곡 6번 ‘비창’, 6월 브루크너 교향곡 7번, 8월 메시앙 ‘잊혀진 제물’과 생상스 교향곡 3번 ‘오르간’을 지휘한다. 5월과 6월에는 피아니스트 안나 빈니츠카야와 프란체스코 피에몬테시가 각각 차이콥스키 피아노 협주곡 1번과 모차르트 피아노 협주곡 27번을 협연한다. 8월에는 손민수가 라흐마니노프 ‘파가니니 주제에 의한 광시곡’을 들려준다.

하반기에는 안드레스 오로스코 에스트라다가 7월31일 리하르트 슈트라우스 ‘죽음과 변용’과 ‘네 개의 마지막 노래’, 브람스 교향곡 1번을 지휘한다. 핀란드 출신 세계적인 소프라노 카밀라 뉠른드가 슈트라우스 만년의 걸작 ‘네 개의 마지막 노래’를 부른다. 오로스코 에스트라다는 올해 6월에도 KBS교향악단 정기연주회에서 피아니스트 브루스 리우와 호흡을 맞추며 베토벤과 차이콥스키 작품을 지휘했다.

9월24일에는 작곡가 겸 지휘자 마티아스 핀처가 바이올리니스트 레일라 요세포비치를 위해 쓴 자작곡 ‘아소난차’를 아시아 초연한다. 스트라빈스키 ‘나이팅게일의 노래’와 라흐마니노프 교향곡 3번도 지휘한다. 10월29일에는 미하엘 잔데를링의 지휘로 르노 카퓌송과 율리아 하겐이 브람스 이중 협주곡을 협연하고 슈만 교향곡 4번이 이어진다. 11월27일에는 제임스 콘론이 첼리스트 파블로 페란데스와 쇼스타코비치 첼로 협주곡 1번을 선보인다. 콘론이 직접 구성한 쇼스타코비치 오페라 ‘므첸스크의 맥베스 부인’ 관현악 모음곡도 연주한다.

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