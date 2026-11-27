우리 기업이 보유한 첨단기술이 외국에서 쓰일 줄 알면서도 유출한 행위 등에 대한 처벌 수위를 높이는 내용의 산업기술보호법(산기법) 개정안이 국회 소관 상임위를 통과해 본회의 의결만 앞두게 됐다.

27일 정치권에 따르면 국회 산업통상자원중소벤처기업위(위원장 김성원)는 전날 전체회의에서 더불어민주당 김원이 의원(재선·전남광주 목포)이 대표발의한 산기법 개정안을 반영한 위원장 대안을 의결했다. 김 의원의 법안은 부당하게 기술을 유출한 행위에 대한 형량을 전반적으로 강화하는 것이 골자다.

현행 산업기술보호법 처벌 규정과 개정안 비교. 챗gpt 제작

우선 ‘국가핵심기술’이 외국에서 사용될 줄 알면서 유출한 행위는 기존 ‘3년 이상 징역, 65억원 이하 벌금 병과’에서 ‘5년 이상 징역, 85억원 이하 벌금 병과’로 강화했다. 국가핵심기술은 해외 유출 시 국가 안전보장, 국민경제에 악영향을 줄 우려가 커 산기법에 따라 지정·관리되는 기술이다. 국가정보원에 따르면 반도체·디스플레이·자동차·철도·조선·로봇 등 13개 분야의 79개 기술이 국가핵심기술로 지정돼 있다.

산업기술이 외국에서 사용될 것을 알면서 유출한 행위는 기존 ‘15년 이하 징역 또는 30억원 이하 벌금’에서 ‘20년 이하 징역 또는 40억원 이하 벌금’으로 강화했다.

이 밖에도 부당한 방법으로 기술을 탈취해 공개하는 행위는 기존 ‘10년 이하 징역 또는 10억원 이하 벌금’에서 ‘15년 이하 징역 또는 20억원 이하 벌금’으로 처벌 수위를 높였다. 적법한 방법으로 인지한 기술을 외부로 유출한 행위도 기존 ‘3년 이하 징역 또는 3억원 이하 벌금’에서 ‘7년 이하 징역 또는 7억원 이하 벌금’에 처하도록 했다. 아울러 비밀유지의무 위반 혐의의 벌금을 ‘5천만원 이하’에서 ‘1억원 이하’로 상향 조정했다.

더불어민주당 김원이 의원. 김 의원 페이스북

김원이 의원은 “반도체·바이오 등 첨단기술 유출은 개별 기업의 피해를 넘어 국가 경제와 산업경쟁력을 훼손하는 중대범죄”라며 “이번 개정안이 본회의까지 통과되면 기술유출 범죄에 대한 처벌의 실효를 높이고, 대기업뿐만 아니라 중소기업의 소중한 기술을 지키는 든든한 울타리가 될 것”이라고 강조했다.

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