더불어민주당 정년연장특별위원회는 27일 10개월 만에 노사 협의를 재개하고 합의안 도출에 나섰지만 이견이 좁혀지지 않아 불발됐다.



이에 따라 정부 자체안 발표 및 그에 따른 논의가 주목된다.

소병훈 더불어민주당 정년연장특별위원장이 27일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 정년연장특별위원회 노사 소위원회에서 발언을 하고 있다.

최근 김영훈 고용노동부 장관은 이날 특위 회의에서 결론이 나지 않을 경우 정부 입장 발표 등을 검토하겠다고 밝힌 바 있다.



정년특위 간사인 김주영 의원은 이날 국회에서 열린 정년특위 노사 소위원회 종료 후 기자들과 만나 "약 1시간 30분 논의했지만 여전히 접점을 찾기 어려웠다"고 밝혔다.



김 의원은 "지금까지 노사가 제시한 의견을 나름 담아서 안을 준비했고 오늘 소위에서 이를 전달해 토론했는데 여전히 양쪽의 입장이 좁혀지지 않았다"며 내달 2일 마지막으로 전체회의를 개최할 예정이라고 전했다.



이어 전체회의에서 노사 간 이견이 좁혀질 가능성이 있냐는 질문에 "숙의하더라도 오늘과 같은 원론적인 이야기만 나올 수밖에 없을 것"이라며 "이제 특위 활동을 마무리해야 할 시점"이라고 설명했다.



이날 회의에는 경영계에서 이동근 한국경영자총협회 상근부회장과 오기웅 중중소기업중앙회 상근부회장이, 노동계에서는 강석윤 한국노동조합총연맹 수석부위원장과 한성규 전국민주노동조합총연맹 부위원장이 참석했다.



이번에 열린 노사 회의는 지난 1월 특위가 정년 연장 입법 시기를 6·3 지방선거 이후로 미루자고 한 이후 10개월 만에 열렸다.



이후 특위는 지난 6월 법정 정년을 단계적으로 늘리는 내용을 골자로 한 중재안을 제안한 바 있다.



정년을 2029년에 61세로 높인 뒤 2년마다 1세씩 연장해 2037년까지 65세에 도달하도록 하는 방안이다.



아울러 법정 정년이 65세가 되기 전 정년을 맞이할 사람들을 재고용하는 의무 연령도 2028년 61세, 2029년 62세, 2031년 63세, 2033년 64세, 2035년 65세까지 높이는 방식도 담겼다.



다만 이 같은 중재안에 노동계는 퇴직 후 재고용이 법정 정년 연장의 대안이 될 수 없다며 정년을 일괄 연장해야 한다는 입장이다.



반면 경영계는 인건비 부담과 청년 신규 채용 위축 가능성을 이유로 퇴직 후 재고용을 중심으로 계속고용 제도를 설계해야 한다고 맞서고 있다.



이러한 노사 간 이견은 이날 회의에서도 드러났다.



이동근 부회장은 "일률적인 정년 연장 혜택은 노동시장의 이중구조를 더욱 심화할 것"이라며 "연내 입법 시한에 얽매이지 말고 청년 등 다양한 이해관계자가 참여해 숙의할 수 있도록 논의의 틀을 다시 세워야 한다"고 주장했다.



한성규 부위원장은 "경영계는 정년연장에 대한 비용 부담을 말하면서도 정부로부터 받은 세금 감면에 대해서는 침묵하고 있다"며 "그런 지원을 사회에 환원한 것이 온전히 사회적 책임을 보여주는 모습"이라고 말했다.

<연합>

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