내년도 예산안 처리 시한이 27일로 5일 앞으로 다가온 가운데 지속적인 재정 투입이 필요한 복지사업 예산을 미래대응기금으로 이관해서 편성하는 것은 부적절하다는 지적이 여당에서 제기됐다.



더불어민주당 이연희 의원은 전날 예산결산특위 예산안조정소위의 보건복지부 소관 아동기본수당 지급 사업 예산 심사 과정에서 "이 사업이 내년에 시작되면 50년 이상 할 텐데 기금은 한시적"이라며 "계속 미래대응기금이 유지된다는 것은 납득이 어렵다"고 말했다고 국회 풀 기자단이 이날 전했다.



같은 당 박지원 의원은 국회 상임위원회 차원에서도 '오래 가야 하는 사업이니 보건복지부에서 했으면 좋겠다', '(미래대응기금에 편입돼) 재정경제위원회 심사를 받으니 이상하다' 등 해당 사업의 기금 편입에 대한 우려가 있었다고 전했다.



민주당 소속 이광재 예결위원장은 "법률로 정해져 연속적으로 (지출이) 발생하는 것인데 미래대응기금으로 하는 게 맞는가, 회계 이관이 맞지 않느냐는 게 의원들의 대체적인 생각"이라고 말했다.



조용범 기획예산처 차관은 "재원 대책을 꾸준히 강구하고 있고 기금의 지속가능성을 위해 노력하고 있다"며 소관 상임위, 관계 부처와 협의 중이라고 설명했다.



아동기본수당은 기존 10만원씩 지급되던 아동수당을 확대·개편한 것으로, 내년도 7월 출생 아동부터 매월 20∼30만원을 지급하는 사업이다.



회의에서는 지급 대상 기준도 도마 위에 올랐다.



민주당 전진숙 의원은 "상임위에서 2027년 출생아 모두에게 적용돼야 한다고 했는데 복지부의 첫 안은 7월 이후 출생아를 대상으로 했다"며 "이런 발상을 어떻게 할 수 있나 싶다"고 지적했다.



현수엽 보건복지부 1차관은 전 의원의 지적에 동의하며 "그렇게 하기 위해서는 사회보장 정보 시스템을 개편해야 하는 데 시간이 소요돼 1월생부터 적용하지 못하고 7월생부터 적용했다"며 "1월생부터 지원을 하기 위해서는 증액이 필요하다"고 말했다.

야당에서는 아동기본수당 자체에 대한 지적도 나왔다.



국민의힘 서지영 의원은 부모 급여와 첫 만남 지원금 등 정부의 출산 지원정책이 현금성 지원 위주라는 점을 지적하며 "과연 당사자들이 체감하고 있는지, 이만큼 재정을 확대하고 투입하는 만큼 성과가 나타나고 있는지 생각해야 한다. 우후죽순으로 현금 복지를 늘리는 게 적절한가"라고 반문했다.



같은 당 이종욱 의원도 "재정 소요가 너무 크다"며 "출발은 몇천억원이지만 3∼4년 뒤에 2조원, 3조원이 되기 때문에 부담이 있고 지방자치단체 부담도 상당하더라"라고 우려했다.



이재명 정부 국정과제인 '서울대 10개 만들기' 관련 예산에도 여야의 비판이 쏟아졌다.



교육부가 1천800억원 규모의 예산으로 9개 국립대를 고르게 지원할 경우 성과를 내기 어렵다며 일부 핵심 사업의 지원 대상을 3개 대학으로 설정하면서다.



이연희 의원은 "3개 대학만 추진하는 것은 오히려 취지에 맞지 않게 대학 간 서열화, 격차를 더 높일 수 있는 부작용이 있다"고 지적한 뒤 "지역민 기대가 큰데 나머지 대학들은 '삼류 대학'이 되라는 것인가"라며 "그게 교육부가 말하는 지역 균형발전이고 지역인재 양성이냐"고 따졌다.



국민의힘 유상범 의원도 "적어도 9개 대학이 '내가 서열에 밀린다', '차별받는다' 이런 게 드러나지 않아야 한다"며 "차라리 예산을 삭제하고 새롭게 해서 가면 좋겠다"고 말했다.



민주당 황명선 의원 역시 "국가균형발전이란 좋은 취지가 훼손되고 지역 갈등 요인을 만들고 있다"며 "오히려 안 하느니만 못하다"라고 비판했다.



국토교통부의 청년지원주택 사업 심사 과정에서는 부처 관계자 답변이 부실하다는 의원들의 질타 끝에 심사가 중단되는 일도 벌어졌다.



민주당 김성회 의원은 기존 매입임대주택의 공실 규모와 임대 실적에 대한 질문에 국토부 관계자가 제대로 답변하지 못하자 "1조4천억원짜리 기금을 산정하러 들어와서 전년도 실적을 모를 수 있느냐"며 강하게 질타했다.



예결위 여당 간사인 민주당 정태호 의원도 "준비도 안 하고 답변해 정부 정책의 신뢰성을 떨어뜨리고 있다"며 "당연히 (예산안이) 통과될 것처럼 착각하지 말라"고 경고했다.



이에 이 위원장은 국토부 소관 사업에 대한 심사를 중단하고 이날 다시 심사하기로 했다.

<연합>

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