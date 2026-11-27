올해 3분기 국내 거주자의 카드 해외 사용액이 66억달러를 넘어서며 역대 최대를 기록했다.



여름방학과 추석 연휴 등으로 해외여행 지출이 늘어난 영향으로 보인다.

인천공항 계류장. 연합뉴스

27일 한국은행의 '3분기 중 거주자 카드 해외 사용실적'에 따르면 3분기 국내 거주자의 신용카드·체크카드 해외 사용액은 66억3천만달러로 전 분기 대비 13.3% 증가했다.



전년 동기 대비로는 11.8% 증가한 것으로, 역대 최대 수치다.



카드 종류별로는 신용카드 45억1천800만달러로 전 분기보다 10.9%, 체크카드가 21억800만달러로 18.9% 각각 늘었다.



장당 사용 금액은 345달러로 전 분기보다 7.2% 늘었다.



한은 관계자는 "3분기 중 여름 방학과 추석 연휴 등이 포함되며 해외여행 지출이 늘어난 것으로 보인다"고 설명했다.



한국문화관광연구원 관광지식정보시스템에 따르면 3분기 내국인 출국자 수는 712만명으로 전 분기 대비 7.4% 늘어났다.



한편 비거주자의 카드 국내 사용액은 47억1천만달러로 전 분기에 비해 3.1% 감소했다.



비거주자의 국내 사용 카드 수는 전 분기보다 2.2% 줄어든 2천447만8천장, 장당 사용액은 1.0% 감소한 192달러로 집계됐다.

<연합>

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