과거 마약 투약 혐의로 실형을 살았던 전직 유력 정치인의 아들이 헤어진 연인을 폭행하고 스토킹한 혐의로 경찰에 붙잡혔다.

경기 성남수정경찰서는 성폭력처벌법 및 스토킹처벌법 위반, 폭행, 특수협박 혐의로 30대 남성 A씨를 체포해 조사하고 있다고 27일 밝혔다.

경기 성남수정경찰서. 경기남부경찰청 제공

A씨는 지난해 10월부터 1년여간 전 연인 B씨를 여러 차례 폭행하고 성관계 영상을 유포하겠다며 협박한 혐의를 받는다. 이별 후에도 B씨의 의사에 반해 반복적으로 연락하거나 물건을 보내는 등 스토킹한 혐의도 있다.

지난 20일 피해자로부터 고소장을 접수한 경찰은 법원에서 체포·압수수색 영장을 발부받아 26일 오후 8시쯤 A씨를 주거지에서 검거했다. 경찰은 압수한 휴대전화 등 전자기기를 디지털 포렌식해 실제 영상 보유 및 유포 여부를 확인하고 있다.

앞서 A씨는 마약 투약 혐의로 복역하다 지난해 10월 출소한 뒤 언론 인터뷰를 통해 중독 극복 의지를 밝힌 바 있다. 현재까지 이번 사건과 관련해 A씨의 마약 투약 정황은 확인되지 않았다.

경찰 관계자는 “피의자 조사를 마치는 대로 구속영장 신청 여부를 검토할 계획”이라고 말했다.

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