성남수정서, 주거지 압수수색…휴대전화 포렌식 착수
과거 마약 실형 복역 전적…경찰, 구속영장 신청 검토
과거 마약 투약 혐의로 실형을 살았던 전직 유력 정치인의 아들이 헤어진 연인을 폭행하고 스토킹한 혐의로 경찰에 붙잡혔다.
경기 성남수정경찰서는 성폭력처벌법 및 스토킹처벌법 위반, 폭행, 특수협박 혐의로 30대 남성 A씨를 체포해 조사하고 있다고 27일 밝혔다.
A씨는 지난해 10월부터 1년여간 전 연인 B씨를 여러 차례 폭행하고 성관계 영상을 유포하겠다며 협박한 혐의를 받는다. 이별 후에도 B씨의 의사에 반해 반복적으로 연락하거나 물건을 보내는 등 스토킹한 혐의도 있다.
지난 20일 피해자로부터 고소장을 접수한 경찰은 법원에서 체포·압수수색 영장을 발부받아 26일 오후 8시쯤 A씨를 주거지에서 검거했다. 경찰은 압수한 휴대전화 등 전자기기를 디지털 포렌식해 실제 영상 보유 및 유포 여부를 확인하고 있다.
앞서 A씨는 마약 투약 혐의로 복역하다 지난해 10월 출소한 뒤 언론 인터뷰를 통해 중독 극복 의지를 밝힌 바 있다. 현재까지 이번 사건과 관련해 A씨의 마약 투약 정황은 확인되지 않았다.
경찰 관계자는 “피의자 조사를 마치는 대로 구속영장 신청 여부를 검토할 계획”이라고 말했다.
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