제너럴모터스(GM)의 고급 브랜드 캐딜락이 대형 전기 스포츠유틸리티차(SUV) ‘비스틱(VISTIQ)’을 국내에 출시하며 전동화 SUV 라인업을 확장한다.

27일 GM에 따르면 비스틱은 GM 테크니컬센터 코리아가 디자인과 엔지니어링 등 개발 전반을 주도한 모델이다. 북미 시장에 먼저 선보이며 ‘베이비 에스컬레이드(Baby ESCALADE)’라는 별칭을 얻었다. 국내 판매 가격은 최상위 ‘플래티넘’ 단일 트림 기준 1억 8170만 원(친환경차 세제 혜택 반영 후)이다.

캐딜락 ‘비스틱’. GM 제공

차체 크기는 전장 5235mm, 전폭 2025mm, 전고 1800mm, 휠베이스 3094mm에 달한다. 전면부에는 캐딜락 고유의 수직형 LED 헤드램프와 ‘블랙 크리스탈 실드’, 빛을 발하는 일루미네이팅 프론트 그릴 및 엠블럼을 적용해 역동적인 조명 연출을 구현했다. 측면은 블랙 투톤 루프와 22인치 알로이 휠로 마감했으며, 후면에는 상·하 분리형 테일램프와 히든 리어 와이퍼를 배치해 깔끔한 비례감을 살렸다.

파워트레인은 듀얼 모터 사륜구동(AWD) 시스템을 탑재해 최고출력 615마력, 최대토크 89.8kgf·m의 성능을 발휘한다. 정지 상태에서 시속 100km까지 가속하는 데 약 3.7초(벨로시티 맥스 모드 기준)가 걸린다. 102kWh 대용량 배터리를 장착해 1회 충전 시 복합 기준 430km(도심 466km, 고속도로 385km)를 주행할 수 있으며, 최대 190kW급 급속 충전을 지원한다. 충전 규격은 북미충전표준(NACS)을 기본 적용했고, 기본 제공 어댑터를 통해 기존 DC콤보 충전기도 사용할 수 있다.

캐딜락 ‘비스틱’. GM 제공

대형 차체의 주행 안정성과 민첩성을 높이기 위한 섀시 기술도 대거 적용됐다. 저속에서는 뒷바퀴를 앞바퀴와 반대 방향으로 최대 3.5도 틀어 회전 반경을 줄이고 고속에서는 같은 방향으로 조향해 안정감을 높이는 ‘액티브 리어 스티어링’을 비롯해 ‘에어 라이드 어댑티브 서스펜션’, ‘실시간 가변 댐핑 시스템’, 전륜 브렘보 브레이크 등이 탑재됐다.

첨단 운전자 보조 시스템과 한국형 인포테인먼트 사양도 갖췄다. 국내 고속도로 및 주요 간선도로에서 전방을 주시한 채 스티어링 휠에서 손을 떼고 주행할 수 있는 핸즈프리 주행 보조 기술 ‘슈퍼크루즈’가 기본 적용된다. 이와 함께 내장형 내비게이션 ‘티맵 오토’와 음성 인식 ‘누구 오토’, 국내 출시 캐딜락 모델 최초로 도입된 증강현실 헤드업 디스플레이(AR HUD)가 주행 편의를 돕는다.

실내는 6인승 3열(2-2-2) 구조로 설계됐다. 1열에는 열선·통풍·마사지·메모리 기능을 갖춘 18방향 전동 시트가, 2열에는 열선 기능을 포함한 독립형 캡틴 시트가 탑재됐다. 운전석 전면을 가로지르는 33인치 디스플레이와 23개 스피커의 AKG 스튜디오 오디오 시스템, 1·2열에 각각 배치된 8인치 커맨드 센터 디스플레이도 적용됐다. 트렁크 적재 공간은 기본 430ℓ에서 3열 폴딩 시 1218ℓ, 2·3열 모두 폴딩 시 최대 2271ℓ까지 확장된다. 구매 고객에게는 글로벌 커넥티비티 서비스 ‘온스타’가 8년간 무상 제공된다.

캐딜락은 공식 출시에 맞춰 전날 서울 용산구 캐딜락&GMC 용산전시장에서 VIP 고객과 주요 임원진이 참석한 가운데 프라이빗 론칭 이벤트를 열고 실차를 공개했다. 헥터 비자레알 GM 한국사업장 및 아시아퍼시픽 사장은 “비스틱은 캐딜락의 디자인 정체성과 혁신 기술, 여유로운 실내 공간을 결합한 모델로 국내 럭셔리 대형 SUV 고객들에게 새로운 선택지를 제시할 것”이라고 말했다.

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