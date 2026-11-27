박종복 전 SC제일은행장이 제16대 은행연합회장으로 선출됐다. 다음달 1일부터 3년간 은행권을 대표해 금융당국, 국회와 소통하는 자리를 맡는다. 새로 선출된 박 회장에게는 가계부채 관리와 생산적·포용금융 확대, 금융보안 강화 등 굵직한 현안이 놓여있다.

27일 은행연합회는 사원기관 대표가 참석하는 총회를 열고 박종복 전 SC제일은행장을 만장일치로 차기 회장에 선출했다고 밝혔다. 지난 23일 회장후보추천위원회와 이사회가 단독 후보로 추천한 지 사흘 만이다. 조용병 현 회장의 임기는 오는 30일 마무리된다.

박종복 제16대 은행연합회장.

박 신임 회장은 1955년 충북 청주에서 태어나 청주고와 경희대 경제학과를 졸업했다. 1979년 옛 제일은행에 입행해 소매사업본부 상무, 소매채널사업본부 전무, 리테일금융총괄본부 부행장 등을 거쳐 2015년 SC제일은행장이 됐다. 이후 4연임에 성공하며 약 10년간 SC제일은행을 이끌었다.

은행장 퇴임 뒤 올해 3월부터는 신한금융지주 사외이사로 활동하다 지난 25일 물러났다. 외국계 은행을 포함해 금융권에서 다양한 경험을 하며 넓은 네트워크를 구축했다는 평가를 받는다. 외국계 은행장 출신이 은행연합회장이 된 것은 2014년 취임한 하영구 전 회장(전 한국씨티금융지주 회장)에 이어 두 번째다. 민간 은행 출신으로는 여섯 번째다.

박 신임 회장은 후보로 추천된 직후 “인공지능(AI)으로 산업이 대전환하는 시대를 맞은 만큼 금융권의 새로운 역할을 고민해볼 시점”이라고 했다. 이어 “대내외적으로 금융권 현안이 많아 회원사의 의견을 더욱 경청하겠다”며 “은행권의 입장을 대변해 금융당국과 원활히 소통하는 임무를 충실히 수행할 것”이라고 밝혔다.

박 신임 회장 앞에는 가계부채 관리, 생산적·포용금융 확대, 금융보안 강화 등 굵직한 현안이 놓여 있다. 은행권이 이자이익 중심의 수익구조에서 벗어나 새로운 성장동력을 찾아야 하는 상황에서 금융당국의 정책 방향과 은행의 수익성·건전성 사이에서 균형을 잡는 것이 핵심 과제로 꼽힌다.

금융감독원에 따르면 국내은행의 올해 1~3분기 이자이익은 48조4000억원으로 전년 동기 대비 3조7000억원 늘었다. 1~3분기 기준 역대 최대다. 여기에 한국은행이 전날 기준금리를 인상하면서 대출금리도 오를 것으로 보여, 은행 이자이익은 더 늘어날 전망이다. ‘이자장사’ 비판을 피하기 어려운 만큼, 박 회장은 은행들이 비이자이익을 키울 방안을 함께 모색해야 할 것으로 보인다.

정부의 생산적·포용금융 확대 주문도 과제다. 금융위원회에 따르면 금융권은 향후 5년간 생산적금융 분야에 총 1,560조원을 공급할 계획이다. 민간금융이 628조원, 정책금융이 932조원을 맡는다. 특히 KB·신한·하나·우리 등 4대 금융지주는 2030년까지 생산적·포용금융에 410조원을 공급하겠다는 목표를 내놨다. 생산적금융은 미래 산업과 혁신기업 지원에, 포용금융은 금융취약계층과 소상공인의 금융 접근성 개선에 초점을 맞춘다. 회원사들이 이 목표를 제대로 이행하고 있는지 점검하는 것도 은행연합회의 몫이다.

금융보안도 발등의 불이다. 최근 금융권에서 해킹으로 인한 개인정보 유출이 잇따랐다. 신한은행에서는 2만5000명, 국민은행과 하나은행에서도 각각 119명, 89명의 고객정보가 유출됐다.

인공지능(AI)을 활용한 해킹은 막기 쉽지 않지만, 은행들이 정보보안 투자를 크게 늘리겠다고 밝힌 만큼 실제 집행 여부를 살피는 것도 은행연합회의 역할로 꼽힌다. KB국민은행은 내년 정보보호 예산을 1,000억원 이상으로 늘려 편성할 계획이고, 우리은행도 보안 시스템 구축 예산을 올해보다 20% 이상 늘리는 방안을 검토 중이다.

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