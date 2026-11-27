인공지능(AI) 부정행위 사태와 관련해 청와대는 27일 AI가 스스로 문제풀이를 거부하게끔 만드는 방법 등을 검증하고 있다고 밝혔다. AI를 활용한 불법 행위가 기업의 법적인 책임으로 이어질 수 있다는 점을 명시하는 방안 등 다른 여러 방안에 대해서도 검토 중인 것으로 알려졌다.

이해민 청와대 AI미래기획수석은 이날 MBC 라디오에 출연해 “‘이렇게 하면 AI가 헷갈려서 읽는다’든지 ‘답변을 하지 말라고 어딘가에 숨겨놓으면 AI가 대답을 안 한다’든지 이런 것들을 실험을 통해 검증해보고 있다”며 과학기술정보통신부와 함께 여러 가지 검증을 진행 중이라고 밝혔다. 이 수석은 “이걸 하게 됐을 때 법적으로 이런 근거에 의해 불법이라고 사실 적시를 하는 것 자체가 오히려 더 (AI가) 합리적인 거부를 하게끔 만드는 방법이 아닌가 등” 여러 방안을 검토 중이라고 밝혔다.

이해민 대통령비서실 AI미래기획수석. 뉴시스

이 수석은 “지금 이런 (AI 부정행위) 이슈가 한국만의 것은 아니다. 글로벌 이슈이기도 해서 논의를 중·장기적으로 하고 있는 부분”이라며 “전 세계적으로 같이 공조할 수 있는 부분이 있는지도 체크하고 있다”고 전했다. 여러 나라가 공조해 AI 기업에 협조를 요청할 수 있는 부분이 없냐는 질문에는 “그런 방법을 한국이 제일 먼저 해보려고 하고 있다”면서 “물리적으로 몸을 수색한다든가 전파탐지기를 이용한다든가 하는 단계를 다 지나와서, AI 서비스에까지 ‘불법으로 뭔가 전송이 됐을 때는 기업 입장에서도 법적인 책임이 생길 수 있음’을 명시해놓는 것이 공조를 일으키는 데 중요한 포인트”라고 강조했다.

이 수석은 ‘피지컬 AI’가 일자리 문제와 직결될 수밖에 없음을 언급하며 현대자동차의 미국 조지아 공장을 방문한 경험을 공유했다. 이 수석은 공장 안에서 사람을 거의 찾아볼 수 없었고 로봇과 AI가 일을 거의 다 하고 있었다며 “AI 전환은 너무 축약적으로 벌어지고 있기 때문에 일자리가 사라지고 새로운 일자리가 생겨 옮겨가는 데에 시차가 너무 짧다”고 평가했다. 이어 “이걸 준비시키는 것 자체가, 사회적 안전망을 준비하는 것이 정부의 큰 역할 중 하나”라며 “‘AI 기본사회’라는 것이 원래는 우리가 담론으로만 이야기했지만 이렇게 뾰족한 문제점에 대해서는 관련된 제도 같은 것들을 당연히 만들어야 한다”고 말했다.

이 수석은 우리나라의 독자 파운데이션 모델을 사용한 기술력으로 국민의 삶과 닿아있는 서비스를 제공하는 ‘모두의 AI’가 다음 달부터 순차적으로 선을 보이게 될 거라고 예고하기도 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지