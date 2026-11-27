정부와 금융·통화당국 수장이 한자리에 모여 최근 증시 불안에 따른 시장안정조치를 점검했다. 시장에서 우려가 제기되고 있는 공매도 거래의 경우 현재까지 특이 동향은 발견되지 않은 것으로 파악됐다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 27일 정부서울청사에서 ‘시장상황점검회의’를 열어 지난 22일 발표한 시장안정조치 이행상황을 점검했다. 회의에는 이른바 ‘F4’ 멤버인 신현송 한국은행 총재, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장 외에도 문신학 대통령비서실 경제성장수석과 김이탁 국토교통부 1차관이 참석했다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 27일 서울 종로구 정부서울청사에서 '시장상황점검회의'에 앞서 환담하고 있다. 재정경제부 제공

회의에서는 최근 공매도 추이를 점검했다. 그 결과 현재로서는 공매도 거래 금액 및 잔고 추이, 공매도 과열 종목 수 등에 특이 동향은 없는 상태로 확인됐다. 지난 24일부터 가동 중인 ‘불법 공매도 합동점검 태스크포스(TF)’는 일일 동향 점검 및 주요 특이사항을 밀착 모니터링하면서 위법 혐의에 대해서는 엄중 대응해 나갈 계획이다. 참석자들은 향후 시장 상황에 따라 필요한 조치에 나설 수 있도록 대응태세를 유지하기로 했다.

앞서 이형일 부총리는 지난 23일 기자간담회에서 공매도에 관해 “우리나라 공매도 규제는 다른 선진국과 비교해도 높다”면서 “추가적인 규제 완화보다는 특별 감시 기간을 운영해서 불법 공매도 (적발에) 중점을 둘 것”이라고 언급한 바 있다.

최근 국내외 금융·외환 시장과 부동산 시장 동향도 점검했다. 참석자들은 국제유가가 하락하고 외환·채권시장이 대체로 안정적인 흐름을 보이는 가운데, 서울 주택가격 안정세도 점차 뚜렷해지고 있다고 평가했다. 다만 글로벌 AI 산업을 둘러싼 불확실성, 통상여건 변화 등으로 국내외 증시의 변동성은 확대되고 있다고 진단했다. 특히 반도체 경기와 금융시장 간 연계성이 높아지고 있는 만큼, 실물경제와 금융시장간 위험의 파급경로를 면밀히 점검할 필요가 있다는 데에 인식을 같이 했다.

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