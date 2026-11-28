경기 광명시가 사전 예방 중심의 식품안전 관리 성과를 인정받아 식품의약품안전처 주관 ‘2026년 식중독 예방관리 우수기관’ 표창을 받았다.

28일 광명시에 따르면 이번 평가는 전국 227개 기초지방자치단체를 대상으로 진행됐다. 시는 위생관리 체계 고도화와 실질적인 억제 성과를 인정받아 우수기관 18곳에 이름을 올렸다. 실제 광명시의 식중독 환자 수는 2024년 71명에서 지난해 19명으로 1년 사이 약 73%(52명) 줄었다.

박승원 광명시장(왼쪽 네 번째) 등 시 관계자들이 식품의약품안전처 주관 ‘2026년 식중독 예방관리 우수기관’ 선정을 자축하고 있다. 광명시 제공

이 같은 성과는 현장 점검과 위생 사각지대 해소 노력에서 비롯됐다. 시는 학교·어린이집·사회복지시설 등 집단급식소 점검을 기존 연 1회에서 상·하반기 연 2회로 늘리고, 172곳을 대상으로 소비자 식품위생감시원을 투입해 컨설팅을 벌였다.

영양사가 배치되지 않은 소규모 어린이·사회복지급식소를 찾아 조리환경을 지도하고, 조리기구·식품 수거 검사를 병행한 점도 주효했다.

박승원 광명시장은 “앞으로도 예방 중심의 식품안전 관리와 신속한 대응 체계를 바탕으로 시민 누구나 안심할 수 있는 먹거리 환경을 만들겠다”고 밝혔다.

앞서 광명시는 지난달 29일에는 식품의약품안전처 주관 ‘삼삼한 요리 경연대회’에서 최우수상을 받았다. 어린이·사회복지급식관리지원센터 소속 오색채움단이 ‘백세 활력밥상’을 주제로 참여해 상을 획득했다.

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