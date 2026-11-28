아모레퍼시픽이 임직원이 인공지능(AI)과 대화하며 업무 도구를 직접 만드는 ‘바이브 코딩’을 확대하고 있다. 기술 전문가뿐 아니라 영업과 생산, 경영지원 등 현업 구성원이 문제를 찾고 해결책을 구현하도록 교육과 실무 적용을 연계한다.

아모레퍼시픽은 지난 26일 서울 용산 세계본사 아모레홀에서 ‘제3회 바이브 코딩 해커톤’을 개최했다고 27일 밝혔다.

바이브 코딩은 자연어로 AI와 대화하며 아이디어를 애플리케이션이나 자동화 도구로 구현하는 개발 방식이다. 아모레퍼시픽은 지난해 8월부터 세 차례 교육 프로그램을 운영했으며, 누적 수료자는 360여명이다.

이번 시즌 교육은 8월 25일부터 11월 3일까지 10주간 진행했다. 참가자들은 AI 개발 도구와 프롬프트 작성법을 배우고 웹 서비스와 업무 자동화 도구를 만들었다. 실습과 일대일 멘토링, 현업 과제 발굴을 연계했으며 오픈AI도 특강에 참여했다.

해커톤에는 영업과 이커머스, 생산, 개발, 경영지원 등에서 총 56건의 과제가 출품됐다. 예선을 거친 10개 과제가 본선에 올라 7개는 직접 발표하고 3개는 영상으로 소개했다. 마케팅과 연구개발, 품질관리, 글로벌 영업 등 다양한 업무가 포함됐다.

대상은 안전보건사무국의 ‘피지컬 AI, 누구나 만들 수 있습니다’가 차지했다. 현업 담당자가 대화형 AI를 활용해 위험 상황을 감지하는 이동형 AI 안전장비를 직접 구현한 과제다. 이번 해커톤에서 처음 선보인 피지컬 AI 활용 사례다.

바이브 코딩은 전사적 AI 전환의 한 축이다. 아모레퍼시픽은 연구 자산을 통합한 ‘데이터 하이웨이’와 연구 특화 생성형 AI 서비스 ‘AI 어시스턴트 레몬’을 구축했다. 상품 콘텐츠 제작과 현지화, 피부 분석, 색상 배합, 생산라인 선정, 물동량 예측 등으로도 활용 범위를 넓히고 있다.

안종훈 아모레퍼시픽 AX실장은 “현업의 다양한 아이디어를 실제 업무 변화로 연결하고 구성원들이 AI를 자연스럽게 활용하는 문화를 만들어 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지