정부가 지역의 투자와 일자리를 늘리고 주민 생활여건을 개선하기 위한 정책 과제 발굴에 나선다. 성장거점 육성과 지역 금융 활성화, 인구감소지역 생활서비스 개선 방안을 함께 검토해 부처별 사업을 연계할 계획이다.

국토교통부와 행정안전부는 27일 오후 서울에서 ‘양극화 대응 태스크포스(TF)’ 지역간 격차완화반 2차 회의를 개최한다고 밝혔다.

이번 회의는 지난주 열린 1차 회의에 이어 각 부처가 제안한 과제를 전문기관·전문가와 검토하고 추진방안을 구체화하기 위해 마련됐다. 두 부처가 공동 운영하는 격차완화반은 지역경제와 생활여건의 차이를 줄일 과제를 찾고 관계부처 정책을 연결하는 역할을 맡는다.

회의에서는 과제가 지역별 여건과 수요에 맞는지, 주민이 체감할 효과를 낼 수 있는지 등을 살핀다. 사업 간 연계와 제도개선이 필요한 사항도 논의한다.

윤영모 국토연구원 균형발전지원센터장은 ‘지역격차 완화를 위한 5극3특별 거점 육성방안’을 발표한다. 권역별 산업과 지역 여건을 고려한 성장거점 육성 방향을 제시하고, 기업투자와 인재 유입을 뒷받침할 산업·주거·교통 기능의 연계방안을 설명할 예정이다.

박진경 한국지방행정연구원 지역균형발전실장은 인구감소지역 맞춤형 대응방안을 제안한다. 기본서비스 보장과 인공지능(AI) 기반 생활서비스 첨단화, 지역순환경제 구축 등을 중심으로 주민 불편을 줄이고 지역 활력을 높일 정책 방향을 다룬다.

김대환 건국대 교수는 지역 금융 활성화 방안에 대한 의견을 제시한다. 이를 바탕으로 지역 중소기업의 투자 확대를 지원할 금융정책과 자금공급 촉진방안을 논의한다.

정부는 두 차례 회의에서 나온 과제와 전문가 의견을 토대로 지역별 특성을 살린 대표 브랜드과제와 주민 생활체감형 과제를 발굴할 방침이다.

김민재 행안부 차관은 기존 제도와 부처 간 칸막이에 얽매이지 않는 체질 개선이 필요하다고 강조했다. 김이탁 국토부 제1차관은 성장거점의 활력이 주변 지역과 주민 생활로 이어지도록 관계부처 사업의 긴밀한 연계를 당부할 예정이다.

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