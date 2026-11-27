반얀트리 클럽 앤 스파 서울이 객실과 다이닝, 스파, 연회, 멤버십을 아우르는 통합 프로모션을 진행한다. 기존 객실·식음 중심 행사에서 범위를 넓혀 개관 이후 처음으로 호텔 전 부문이 참여하는 대규모 할인 행사를 마련했다.

반얀트리 서울은 27일부터 다음 달 3일까지 7일간 ‘윈터 딜라이트 위드 반얀트리 서울’ 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

이번 행사는 연말연시 휴식과 식사, 기념일을 준비하는 고객에게 호텔 시설과 서비스를 할인 혜택과 함께 제공하기 위해 기획했다. 객실뿐 아니라 스파와 갤러리, 웨딩, 가족 행사, 멤버십까지 포함한 것이 특징이다.

객실은 최저 60만원대부터 선보인다. 반얀트리 서울은 대부분의 객실에 릴랙세이션 풀을 갖추고 있어 개별 공간에서 휴식을 즐길 수 있다고 설명했다.

다이닝 부문에서는 겨울철 미식 상품을 20% 이상 할인한다. 킹스베리를 활용한 시그니처 딸기 뷔페 ‘베리 베리 베리’와 미쉐린 스타 셰프의 다이닝, 크리스마스 케이크 등 계절 상품을 행사에 포함했다.

스파와 갤러리도 할인에 참여한다. 반얀트리 스파 트리트먼트는 20%, 반얀트리 갤러리는 전 상품 15% 할인 혜택을 제공한다. 식사와 휴식에 더해 연말 선물을 준비하는 수요도 겨냥했다.

내년 웨딩과 돌잔치 등 가족 행사를 계획하는 고객을 위한 혜택도 마련했다. 연회 상품 예약 시 할인과 함께 한정수량 특전을 제공한다.

멤버십 부문에서는 기존 ‘비트윈’ 회원에게 가입 등급별 호텔 선불카드를 증정한다. ‘더 클럽’ 가입을 희망하는 고객에게는 클럽 시설과 키즈 클럽 체험 초청, 생활방식에 맞춘 일대일 회원권 상담 기회를 제공한다.

반얀트리 서울 관계자는 “연말을 앞두고 호캉스와 미식, 기념일을 준비하는 고객들이 호텔의 시설과 서비스를 보다 합리적인 혜택으로 경험할 수 있도록 다양하게 준비했다”고 말했다. 문의와 예약은 호텔 홈페이지 등을 통해 할 수 있다.

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