지난해 전국 시내버스의 저상버스 보급률이 50%를 넘어섰다. 고령자와 장애인 등 교통약자는 1646만명으로 전체 인구의 32.2%를 차지했다. 이동편의시설은 전반적으로 개선됐지만 버스정류장 등 일부 시설은 상대적으로 낮은 기준적합률을 보였다.

국토교통부가 27일 발표한 ‘2025년도 교통약자 이동편의 실태조사’에 따르면 지난해 말 전국 저상 시내버스는 1만8160대로 전년보다 2417대 늘었다. 보급률은 51.8%로 7.4%포인트 상승했다. 지역별로는 서울이 73.7%로 가장 높았으며, 제주는 전년보다 20.6%포인트 올라 상승폭이 가장 컸다.

서울시 저상버스 모습. 서울시 제공

저상버스 운행 노선은 3726개로 809개 증가했다. 특별교통수단도 5070대로 174대 늘어 법정 확보 대수의 107.5%를 운행했다. 연간 운행실적은 914만건이며, 바우처·임차택시 등 대체수단을 포함하면 총 2040만건의 이동서비스를 제공했다.

교통약자 인구는 지난해 말 1645만9155명으로 전년보다 약 33만명 증가했다. 고령자가 약 58만4000명, 임산부가 약 1만6000명 늘어난 반면 어린이와 영유아 동반자는 각각 약 12만5000명, 10만1000명 감소했다.

8개 특별·광역시를 대상으로 한 이동편의시설 기준적합설치율은 86.1%였다. 2014년 73.2%보다 12.9%포인트 높아졌다. 시설별로는 여객시설이 84.4%, 도로 보행환경이 86.0%로 2023년보다 각각 1.6%포인트, 1.3%포인트 상승했다.

다만 버스정류장 적합률은 64.0%에 그쳤다. 처음 조사한 특별·광역시 궤도·삭도차량 적합률도 60.7%로 나타났다. 국토부는 일부 철도역사와 여객선의 조사방식을 정밀화하면서 종전보다 적합률이 낮게 나타난 시설도 있다고 설명했다.

장구중 국토부 종합교통정책관은 “광역 저상버스 도입을 본격 추진하고 향후 5년간 정책 방향을 담은 교통약자 이동편의 증진계획을 수립해 일상에서 체감할 수 있는 이동환경 개선을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

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