뷰티 브랜드 이글립스가 12월 올리브영 세일을 맞아 ‘소프트 아이 팔레트’와 ‘베어 블러 틴트’의 한정 기획세트를 11월 29일 출시한다.

이번 기획세트는 기존 인기 컬러 본품과 정식 출시되지 않은 미공개 컬러의 미니 제품으로 구성됐다. 소프트 아이 팔레트는 7호와 8호 본품에 미니 치크를 더했으며, 베어 블러 틴트는 5호와 9호 본품에 미니 립 베이스를 함께 제공한다.

미니 치크와 립 베이스는 각각 본품 컬러와 자연스럽게 연결되는 톤으로 구성했다. 아이 팔레트와 치크, 틴트와 립 베이스를 함께 활용하면 톤온톤 메이크업을 연출할 수 있다.

‘소프트 아이 팔레트’는 베이스부터 음영, 포인트 메이크업까지 활용할 수 있도록 6가지 컬러를 담은 아이 팔레트다. 내장 거울을 갖췄으며 매트, 쉬머, 젤리 글리터 등 서로 다른 질감의 제형을 조합해 음영 메이크업, 하이라이트, 글리터 포인트, 블러셔 등으로 활용할 수 있다.

베어 블러 틴트는 가볍고 부드럽게 번지는 블러 표현에 초점을 맞춘 립 제품이다. 여러 차례 레이어링해도 자연스러운 색감을 유지할 수 있도록 했으며, 풀립과 그라데이션 등 다양한 연출이 가능하다.

11월 29일부터 12월 5일까지 진행되는 올리브영 세일 기간에는 소프트 아이 팔레트 단품 및 기획세트에 38%, 베어 블러 틴트 단품 및 기획세트에 37%의 할인율이 적용된다.

이글립스 관계자는 “이번 기획은 기존에 선호도가 높았던 컬러를 새로운 방식으로 활용할 수 있도록 미공개 미니 제품을 함께 구성한 것이 특징”이라며 “올리브영 한정 기획을 통해 베스트 컬러와 새롭게 준비한 컬러를 조합하며 보다 다채로운 톤온톤 메이크업을 경험해보시길 바란다”고 전했다.

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