술을 마셨다면 시간과 장소를 가리지 않는 단속에 앞서 운전대부터 놓아야 한다.

충남경찰이 연말연시 음주운전을 막기 위해 낮과 밤, 평일과 주말을 가리지 않는 특별단속에 나선다. 시행 첫 일주일은 매일 세 차례 집중단속을 벌인다.

충남경찰청과 충남자치경찰위원회는 오는 12월 1일부터 내년 1월 31일까지 두 달간 충남 전역에서 음주운전 특별단속을 실시한다고 29일 밝혔다.

단속은 술자리가 잦은 유흥가와 식당가는 물론 고속도로 요금소 진출입로 등 음주운전 취약지역을 중심으로 진행한다. 지역별 교통 여건과 음주운전 우려 시간대를 고려해 탄력적으로 단속할 방침이다.

특히 12월 1일부터 7일까지는 매일 세 차례 집중단속을 실시한다. 연말 모임과 회식이 본격적으로 늘어나는 시기에 단속을 강화해 음주운전에 대한 경각심을 높이겠다는 취지다.

지역경찰과 경찰관기동대 등 가용인력도 최대한 투입한다. 마약·약물운전이 의심되는 차량에 대한 단속도 병행해 운전자와 다른 도로 이용자의 안전을 위협하는 행위에 대응한다.

예방 홍보도 확대한다. 지역방송과 사회관계망서비스(SNS), 전광판, 아파트 승강기 모니터 등으로 음주운전의 위험성을 알리고, 농촌에서는 마을방송을 활용해 주민들의 참여를 독려한다.

이서영 충남경찰청장은 “음주운전은 자신의 생명뿐만 아니라 무고한 타인의 생명까지 위협하는 중대한 범죄행위”라며 “술을 한 잔이라도 마셨다면 절대 운전대를 잡지 않는 원칙을 반드시 지켜달라”고 당부했다.

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