최소 37개 금융사부터 티빙, 한전, 이재명 대통령과 김혜경 여사를 비롯한 해외 순방단 개인정보까지….

올 들어 지난달까지 개인정보보호위원회가 접수한 개인정보 유출 신고가 1019건에 달하는 것으로 집계됐다. 이는 지난 한 해치(447건)의 2.3배 수준이다.

개인정보위는 27일 “최근 인공지능(AI) 기반 해킹이 증가하는 추세로, 사회 전반의 신속하고 긴급한 대응이 필요한 상황”이라며 “개인정보 유출 사고 급증에 따른 긴급 대응 체계를 가동한다”며 이같이 밝혔다.

개인정보보호위원회 제공

개인정보위에 따르면 지난 1∼10월 기준 공공 부문 271건, 민간 부문 748건의 개인정보 유출 신고가 접수됐다. 개인정보위는 “공공은 중앙행정기관과 지방자치단체 외에 대학을 포함한 각급 학교에서도 신고가 여럿 있었다”며 “민간의 경우 중소기업-중견기업-소상공인·개인 사업자-대기업 순으로 신고가 많이 접수됐다”고 부연했다.

이처럼 개인정보 유출 사고는 민간과 공공 가릴 것 없이 전방위적으로 발생하고 있지만, 그 원인은 사뭇 다른 것으로 분석된다. 개인정보위는 “공공은 인적 과실이나 시스템 오류가 차지하는 비중이 높지만 최근 해킹 사고가 늘고 있는 추세”라면서 “민간은 상대적으로 해킹으로 인한 유출이 다수”라고 덧붙였다. 공공은 이메일이나 공문 등을 통한 문서 오발송, 게시판 등 공개된 장소에 개인정보를 게시하는 ‘취급자 고의 또는 과실’, 민간은 접근 통제 및 공개 설정 미흡 등 ‘인터넷 노출 시스템 취약점’이 주된 원인이라는 설명이다.

이에 개인정보위는 긴급 대응 및 점검 지원 체계로 전환해 과학기술정보통신부, 금융위원회, 국가정보원 등 관계 부처와 정보를 더 신속히 공유하며 긴밀히 협력할 방침이다. 또 개인정보 유출 사고 유형과 원인 분석을 바탕으로 인터넷 노출 시스템 점검, 계정 등 접근 권한 관리 같은 공통적인 ‘우선 조치 필요 사항’을 전파하는 한편, 다음 달부터 3개월간 각 부처와 광역자치단체들이 긴급 점검·대응 체계를 가동하게 해 집중 관리할 계획이다.

개인정보위는 민간을 대상으로는 개인정보 보호 책임자(CPO) 협의회, 자율 규제 단체 등을 통해 우선 조치 필요 사항을 안내·당부할 예정이다. 개인정보 유출 시 파급력이 높은 고위험군을 중심으로 긴급 점검에도 나선다.

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