경제·금융 수장들은 27일 반도체 경기와 금융시장 간 연계성이 높아지고 있는 만큼 실물경제와 금융시장 간 위험 파급경로를 면밀히 점검하고 시장 대응태세를 유지하기로 했다.



최근 집중 점검 중인 공매도 거래와 잔고 추이 등에는 현재로선 특이동향이 없는 것으로 파악됐다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 27일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '시장상황점검회의'를 주재하고 있다. 이날 회의에는 이찬진 금융감독원장, 문신학 대통령비서실 경제성장수석, 신현송 한국은행 총재, 이억원 금융위원장, 김이탁 국토교통부 제1차관이 참석했다. 재정경제부 제공

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 27일 오전 7시 40분 정부서울청사에서 관계기관 합동 '시장상황점검회의'를 하고 최근 국내외 금융·외환시장과 부동산시장 동향 등을 점검했다고 재경부가 밝혔다.



회의에는 신현송 한국은행 총재, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장 등 이른바 'F4'가 참석했다. 문신학 청와대 경제성장수석, 김이탁 국토교통부 차관도 자리에 함께했다.



참석자들은 "국제유가가 하락하고 외환·채권시장이 대체로 안정적인 흐름을 보이는 가운데 서울 주택가격 안정세도 점차 뚜렷해지고 있다"고 평가했다.



다만 "글로벌 인공지능(AI) 산업을 둘러싼 불확실성, 통상여건 변화 등으로 국내외 증시의 변동성은 확대되고 있다"고 진단했다.



특히 반도체 경기와 금융시장 간 연계성이 높아지고 있는 만큼 실물경제와 금융시장 간 위험의 파급 경로를 면밀히 점검할 필요가 있다는 데 인식을 같이했다.



아울러 지난 22일 발표한 단계별 시장 안정 조치의 이행 상황을 점검했다.



재경부에 따르면 정부와 관계기관들이 최근 공매도 추이를 점검한 결과, 현재로서는 공매도 거래 금액과 잔고 추이, 공매도 과열 종목 수 등에 특이 동향은 없는 상태로 확인됐다.



지난 24일부터 가동 중인 '불법 공매도 합동점검 태스크포스(TF)'가 일일 동향 점검과 주요 특이사항을 밀착 모니터링하면서 위법 혐의에는 엄중히 대응해 나갈 계획이라고 밝혔다.



참석자들은 향후 시장 상황에 따라 필요한 조치에 나설 수 있도록 대응 태세를 유지하기로 했다.

<연합>

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