중국의 부동산 부채 위기가 수년간의 채무 만기 연장 조치 이후에도 개발업체들이 다시 빚을 갚지 못하는 상황에 내몰리면서 2차 부도 위험에 직면했다는 우려가 나오고 있다.

27일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 최대 부동산 개발업체 중 하나인 완커는 오는 12월 15일 만기가 도래하는 12억 위안(약 2420억원) 규모의 채권 상환을 3년 연장해 줄 것을 채권단에 요청했다. 완커는 만기 연장을 대가로 원금 일부를 선지급하는 방안을 제안했으나, 이 금액은 과거 채무 연장 합의 당시 제시했던 원금의 40% 수준에도 미치지 못하는 것으로 전해졌다.

중국 부동산업체 완커. AP 연합뉴스

국유 부동산 기업의 자금난도 수면 위로 떠올랐다. 지방정부가 400억 위안(약 8조676억 원) 이상의 지원 자금을 동원했음에도 국유기업인 주하이 화파그룹에서 재정적 압박이 발생하면서 신용 시장의 불안을 가중시키고 있다는 것이다. 이는 5년 전 업계의 1차 침체기 당시 발생했던 채무 위기가 민간 개발업체를 넘어 국유·준국유 기업으로까지 번지고 있음을 시사한다고 SCMP는 짚었다.

글로벌 신용평가사 S&P 글로벌 레이팅스의 11월 보고서에 따르면, 부동산 업종 역외 채권 부도율은 2022년 정점이었던 6.5%에서 2026년 0%로 떨어졌고, 국내 위안화 채권 디폴트율 역시 9.9%에서 0%로 급감했다. 표면상으로는 부동산 채권 시장이 안정을 되찾은 것처럼 보인다.

그러나 전문가들은 이러한 수치 하락이 남아 있는 부채의 심각성을 가리는 ‘착시’에 불과하다고 지적한다. 글로벌 신용 리서치사 루크러 애널리틱스의 레너드 로 선임 신용 애널리스트는 SCMP에 “디폴트율이 낮아진 주된 이유는 대부분의 민간 개발업체들이 이미 2021년에서 2024년 사이에 부도를 맞아 살아남은 업체 수 자체가 줄어들었기 때문”이라고 설명했다.

실제로 S&P에 따르면 2025년 채무조정이 이뤄진 중국 국내 채권의 84%가 과거 한 차례 채무조정을 거치고도 다시 디폴트에 빠진 기업들과 관련된 것이다. 역외 채권의 현금 회수율 역시 과거 25%에서 법원 밖 합의는 12%, 법원 승인 채무조정은 11%로 떨어졌다. S&P는 보고서에서 “가용 현금이 줄면 어떤 방식으로 해결하든 현금 지급도 줄어든다”고 설명했다.

아오위안, 카이사, 룽촹 등 기업이 앞선 상환 완화 조치만으로는 버티지 못해 2차 구조조정에 직면한 것으로 전해졌다. 일부 기업들은 부채를 주식으로 교환하는 출자전환을 추진하고 있으나, 주가가 바닥을 치고 거래량마저 메말라 채권자들의 실질적인 자금 회수는 여전히 불투명하다. 피치 산하 크레디트사이츠의 피우스 쉐 북아시아 기업 부문 총괄은 “일부 대주주는 어차피 자기 지분이 0이 될 것이라고 보고 역외 구조조정을 아예 포기한다”고 전했다.

이런 상황에서 부채 뇌관이 다른 기업들로 도미노처럼 번질 수 있다는 우려도 커지고 있다. 글렌 호 딜로이트차이나 아시아·태평양 구조조정 및 비상계획 부문 리더는 완커와 화파그룹을 국유 지원 개발업체들 사이에서도 위기가 고조되고 있는 신호로 꼽으며 “다른 업체들에도 연쇄 파급 효과가 나타날 것”이라고 경고했다.

호 리더는 이어 주택 판매 부진과 신규 투자 위축 속에서 개발업체가 새 현금을 쥘 방법이 없다는 점을 가장 근본적인 문제로 지목하며 “새로 들어오는 돈도, 집을 사겠다는 수요도 없다. 부동산의 황금기는 완전히 끝났다”고 단언했다.

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