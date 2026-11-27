다이빙 주한중국대사가 한·미 양국이 협력하기로 한 동맹 현대화와 전략적 유연성이 중국을 겨냥한 것으로 느껴진다며 우려를 표했다. 그러면서 한국이 한·중 관계와 한·미 관계 사이에서 균형 있게 관계를 관리해야 한다는 취지로 강조했다.

다이 대사는 26일 서울 중구의 한 호텔에서 열린 기자간담회에서 “최근 한국에 있는 미국 측 인사들의 발언을 보더라도 이른바 한·미동맹 현대화가 중국을 전략적 목표로 삼을 수 있다는 우리의 우려에는 근거가 있다”며 이 같이 언급했다. 그러면서 “중국은 한국에 미국과 중국 사이에서 어느 한쪽을 선택하라고 요구한 적 없다”며 “한·미동맹이 한·중 관계의 발전을 제약하는 요인이 되는 것도 바라지 않는다”고 했다.

다이빙 주한중국대사가 지난 26일 서울 중구 앰버서더 서울 풀만 호텔에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

한·미동맹 현대화와 전략적 유연성은 미국이 중국에 대한 견제를 강화하기 위해 추진 중인 정책이다. 주한미군의 대북 억제 기능 일부를 중국을 견제하는 데 사용하겠다는 것이 골자인데 중국은 대만 문제에 주한미군이 개입할 가능성을 우려하고 있다. 이날 다이 대사의 발언은 한국을 ‘중국을 겨눈 단검’으로 표현한 제이비어 브런슨 주한미군사령관이나 미셸 스틸 주한미국대사 등의 발언을 염두에 둔 것으로 보인다. 스틸 대사는 중국을 인도, 태평양 지역의 가장 큰 위협으로 표현한 바 있다.

다이 대사는 지난 18일 열린 중국 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상 회의 계기로 열린 한중 정상회담에 대한 이야기도 전했다. 당시 이재명 대통령은 한반도 문제와 관련해 중국의 적극적인 역할을 요청했고 시진핑 국가주석은 북중 교류 상황을 설명한 것으로 전해졌다. 다이대사는 북한 핵 고도화에 대한 중국의 대응 방안에 대해서는 “핵확산금지조약(NPT)의 권위와 엄정성을 지킨다는 입장에는 변함이 없다”고 말했다. 사상 처음으로 열린 미·중·러 정상회의에 대해서는 “획기적이면서 역사적 의의를 갖는다”고 평가하면서, 3국 정상회의가 제2의 얄타회담이라는 지적에 대해서는 “이번 만남은 명실상부한 평화 정상회의였다”며 선을 그었다.

대만 문제에 대해서는 거듭 경계심을 드러냈다. 다이 대사는 대만 문제가 “중국의 핵심 이익 중 핵심으로 건드려서는 안 되는 선”이라고 확실히 하면서 “한국이 대만 문제의 민감성을 충분히 인식하고 하나의 중국 원칙을 확고히 지키길 바란다”고 했다.

이 일환으로 다이 대사는 중국이 한국에 판다를 재임대하는 사안과 관련해 “판다가 한국에 올 수 있도록 한국 측이 좋은 환경을 마련해야 한다”고도 했다. 지난 15일 막을 내린 광주비엔날레에서 불거진 대만 문제를 거듭 드러낸 것이다. 앞서 중국은 광주비엔날레 주최 측이 국립대만미술관 전시관에 대만관이라는 명칭을 사용할 수 있도록 허용한 것에 반발해, 중국관 전시를 준비하던 작가와 큐레이터를 철수시켰다. 다이 대사는 “광주비엔날레 명칭 논란으로 중국에서 판다를 전남광주시의 한 동물원에 보내려던 계획에 반대하는 목소리가 높아졌다”며 “이런 상황에서는 판다를 광주에 보내기에는 여건이 갖춰지지 않았다”고 했다.

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