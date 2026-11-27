무소속 한동훈 의원이 김승원 전 법무부 장관 후보자 관련 검찰 수사자료를 유출했다는 의혹을 수사 중인 경찰이 법무부와 공소청에 대한 강제수사에 착수했다.

서울경찰청 광역수사단 광역범죄수사대는 27일 오전 9시10분부터 한 의원에 대한 공무상 비밀 누설 고발 사건 관련해 법무부와 공소청, 서울서부지방공소청 등에 대한 압수수색 영장을 집행하고 있다고 밝혔다.

한동훈 무소속 의원이 지난 11월 26일 서울 여의도 국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에 참석해 있다. 뉴스1

앞서 한 의원은 김 전 후보자의 2021년 코로나19 치료제 임상시험 승인 청탁 의혹과 관련해 지난달 4일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 서울서부지검(현 서울서부지방공소청)의 ‘김승원 관련 기소 계획’ 문서로 보이는 자료들을 공개했다. 해당 문서에는 서부지검 수사팀이 2024년 9월 김 전 후보자를 알선뇌물약속 혐의로 불구속 기소해 징역 8개월을 구형하겠다는 내용이 담겼다. 하지만 기소는 같은해 12월 유예됐다. 한 의원은 이와 함께 김 전 후보자에 코로나19 임상시험 승인을 청탁한 브로커로 알려진 양모씨와 제약업체 관계자 등이 등장하는 문자와 녹취록 등도 공개됐다.

경찰은 한 의원의 해당 문서 취득 과정에 공무원들이 관여했는지 등을 확인하는 것으로 전해졌다. 공소청 정보통신계, 감찰계 등 자료를 확보하는 중으로 알려졌다.

더불어민주당은 이를 ‘수사자료 유출 게이트’로 규정하고 한 의원을 공무상 비밀누설 등 혐의로 9월 경찰에 고발장을 냈고 민생경제연구소 등도 한 의원과 당시 수사에 관여한 의혹을 받는 검사들을 직권남용 권리행사 방해, 직무유기 혐의 등으로 고발했다.

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