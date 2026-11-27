무소속 한동훈 의원이 김승원 전 법무부 장관 후보자 관련 검찰 수사자료를 유출했다는 의혹을 수사 중인 경찰이 법무부와 공소청에 대한 강제수사에 착수했다.
서울경찰청 광역수사단 광역범죄수사대는 27일 오전 9시10분부터 한 의원에 대한 공무상 비밀 누설 고발 사건 관련해 법무부와 공소청, 서울서부지방공소청 등에 대한 압수수색 영장을 집행하고 있다고 밝혔다.
앞서 한 의원은 김 전 후보자의 2021년 코로나19 치료제 임상시험 승인 청탁 의혹과 관련해 지난달 4일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 서울서부지검(현 서울서부지방공소청)의 ‘김승원 관련 기소 계획’ 문서로 보이는 자료들을 공개했다. 해당 문서에는 서부지검 수사팀이 2024년 9월 김 전 후보자를 알선뇌물약속 혐의로 불구속 기소해 징역 8개월을 구형하겠다는 내용이 담겼다. 하지만 기소는 같은해 12월 유예됐다. 한 의원은 이와 함께 김 전 후보자에 코로나19 임상시험 승인을 청탁한 브로커로 알려진 양모씨와 제약업체 관계자 등이 등장하는 문자와 녹취록 등도 공개됐다.
경찰은 한 의원의 해당 문서 취득 과정에 공무원들이 관여했는지 등을 확인하는 것으로 전해졌다. 공소청 정보통신계, 감찰계 등 자료를 확보하는 중으로 알려졌다.
더불어민주당은 이를 ‘수사자료 유출 게이트’로 규정하고 한 의원을 공무상 비밀누설 등 혐의로 9월 경찰에 고발장을 냈고 민생경제연구소 등도 한 의원과 당시 수사에 관여한 의혹을 받는 검사들을 직권남용 권리행사 방해, 직무유기 혐의 등으로 고발했다.
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