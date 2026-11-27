한국은행의 기준금리 인상 사이클이 종료됐다는 해외 증권사 분석 보고서가 나왔다.



박정우 노무라증권 이코노미스트는 17일 보고서에서 "반도체 호황 파급 효과가 약해 기준금리 인상이 제약될 가능성이 크다"며 "이제 기준금리가 장기간 동결될 것"이라고 예상했다.

신현송 한국은행 총재가 26일 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 통화정책방향 기자간담회에서 발언하고 있다. 사진공동취재단

그는 "반도체 수출을 낙관하지만, 반도체 기업 이익 증가가 가계 전반 소비를 얼마나 뒷받침할지는 상당히 불확실하다"고 평가했다.



이어 "내년에는 금융 여건이 더 긴축적으로 바뀌면서 소비의 하방 위험이 커질 것"이라며 "이런 금융 여건은 반도체 기업의 성과급과 배당, 정부 지원이 소비에 미치는 긍정적 효과를 일부 상쇄할 수 있다"고 내다봤다.



노무라증권은 한은의 최종 금리 전망치를 기존 연 3.50%에서 현재 수준인 3.25%로 낮췄다.



박 이코노미스트는 "이번 금리 인상 사이클은 사실상 끝났다고 본다"며 "이런 전망은 내년 소비 증가율과 물가상승률이 한은 전망치를 밑돌 것이라는 판단에 근거한 것"이라고 설명했다.



그는 황건일·이수형 금융통화위원이 전날 금리 인상에 반대한 것을 두고 "금통위 내부 견해가 뚜렷하게 갈려 있음을 보여준다"고 해석했다.



그러면서 "신현송 총재를 제외한 6명의 위원 중 비둘기파(통화완화 선호)와 매파(긴축 선호)의 수가 3대 3으로 같거나 비둘기파가 4대 2로 더 많을 가능성이 있다"고 분석했다.



박 이코노미스트는 "소비 호조나 수요 측 요인에 따른 물가 상승처럼 한은의 매파적 판단을 뒷받침할 뚜렷한 증거가 나오기 전까지는, 한은이 점도표에서 시사한 금리 경로를 실현하기가 한층 어려울 것"이라고 덧붙였다.

<연합>

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