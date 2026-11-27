김윤석·구교환 주연 한국 영화 ‘폭설’이 캐나다 제작사와 손잡고 영어로 리메이크된다.

27일 배급사 쇼박스는 국내 제작사 루이스픽쳐스와 캐나다 제작사 롬버스 미디어가 ‘폭설’ 리메이크에 나선다고 밝혔다. 롬버스 미디어는 박찬욱 감독 HBO 시리즈 ‘동조자’, 드니 빌뇌브 감독 영화 ‘에너미’ 등을 만든 제작사다. 롬버스 미디어 설립자이자 프로듀서인 니브 피치먼은 국내 개봉 전부터 ‘폭설’ 리메이크를 제안한 것으로 알려졌다.

영화 ‘폭설’ 포스터. 쇼박스 제공

원작을 연출한 홍의정 감독이 리메이크작도의 메가폰도 잡는다. 롬버스 미디어는 홍 감독 장편 데뷔작 ‘소리도 없이’(2020)를 보고 연출력을 높이 평가해 이번 리메이크 연출을 직접 제안한 것으로 전해졌다. 피치먼은 “홍 감독이 리메이크를 연출할 적임자라고 생각한다”고 말했다.

‘폭설’은 폭설로 고립된 외딴 기차역에서 퇴직을 하루 앞둔 역장 갑수(김윤석)와 새로 온 후임 현택(구교환)이 의문의 시신을 발견하면서 벌어지는 블랙 코미디 스릴러다. 지난 18일 개봉해 전날까지 9일 연속 일일 박스오피스 1위를 차지했다. 전날 기준 누적 관객 수는 57만7756명이다.

영화 ‘폭설’ 스틸컷. 쇼박스 제공

피치먼은 “폭설로 뒤덮인 산간 지역과 외딴 기차역, 퇴직을 앞둔 역장이라는 설정은 캐나다는 물론 세계 어느 곳에서든 충분히 존재할 법한 보편성을 지녔다”며 “한국적인 뿌리를 간직하면서도 세계적인 성공을 거두는 작품을 함께 만들어낼 수 있다고 확신한다”고 밝혔다.

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