한화그룹은 27일 ‘한화클래식 2026’이 전날 서울 공연을 마지막으로 3개 도시 공연을 마무리했다고 밝혔다. 지난 22일과 24일에는 경남 창원과 거제에서 각각 공연이 열렸다.

올해로 14회째를 맞은 한화클래식이 경남 지역에서 열린 것은 이번이 처음이다.

지난 26일 서울 서초구 예술의전당에서 열린 ‘한화클래식 2027’ 공연. 한화 제공

한화그룹은 한화에어로스페이스와 한화오션 등 주요 계열사의 핵심 사업장이 있는 창원과 거제로 무대를 넓혀 지역 주민이 세계적인 고음악 앙상블의 연주를 감상할 기회를 마련했다.

올해 초청된 ‘르 포엠 아르모니크’는 뱅상 뒤메스트르가 1998년 창단한 프랑스의 대표적인 고음악 앙상블이다. 창단 28년 만에 처음 한국을 찾은 이들은 ‘태양왕의 음악’을 주제로 17세기 루이 14세 시대의 화려한 프랑스 궁정음악을 연주했다. 이번 공연에서는 테오르보와 리로네 등 당대 고악기를 활용해 프랑스 바로크 음악의 다채로운 레퍼토리를 소개했다.

이번 한화클래식은 본공연 외에 경남 지역의 청년 음악가들을 위한 특별한 프로그램도 병행했다.

지난 23일 르 포엠 아르모니크의 예술감독 뱅상 뒤메스트르와 주요 단원들이 국립창원대학교에서 특별강연을 갖고, 음악 전공 학생 약 100명과 만났다. 단원들은 프랑스 바로크 음악의 특징과 연주 해석, 고악기 주법을 소개하고 연주 시연과 함께 설명하는 시간을 가졌다.

한화클래식은 그동안 윌리엄 크리스티, 마크 민코프스키, 조르디 사발 등 세계적인 고음악 거장과 연주단체를 초청해 국내 클래식 공연 문화의 다양성을 넓히는 데 기여해 왔다.

한화그룹 관계자는 “올해 한화클래식은 그동안 이어온 문화예술 활동의 가치를 지역사회로 확장했다는 의미가 있다”며 “앞으로도 문화예술 등 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회와 소통하는 기회를 지속적으로 마련할 계획”이라고 밝혔다.

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