12·3 비상계엄과 관련해 내란 중요임무 종사 혐의로 기소된 한덕수 전 국무총리에 대해 대법원이 일부 혐의를 무죄 취지로 파기환송한 것을 두고 잘못된 판결이라는 응답이 잘된 판결이라는 응답보다 많다는 여론조사 결과가 27일 나왔다.



한국갤럽이 지난 24∼26일 전국 만 18세 이상 1천 명에게 파기환송에 대해 어떻게 생각하냐고 물은 결과 '잘못된 판결'이라는 응답은 46%, '잘된 판결'이라는 응답은 31%가 나왔다. 23%는 의견을 유보했다.



정치 성향별로 보면 보수층의 52%가 잘된 판결이라고 대답했고 진보층의 74%가 잘못된 판결이라고 대답했다.



중도층에서는 29%가 잘된 판결이라고 대답했고, 48%가 잘못된 판결이라고 응답했다.



여당과 진보 성향 야당이 추진 중인 조희대 대법원장의 탄핵에 대해선 찬성한다는 응답이 35%, 반대한다는 응답이 42%로 나왔다. 23%는 의견을 유보했다.



민주당 지지층의 63%가 탄핵에 찬성했고, 국민의힘 지지층의 77%가 탄핵에 반대했다.



12·3 비상계엄이 내란인지를 묻는 말에는 57%가 '내란이다'라고 대답했고, 31%가 '내란이 아니다'라고 응답했다.



비상계엄이 내란이라고 응답한 비율은 비상계엄 발생 당시 71%에서 지난해 2월 64%를 기록하는 등 2년 동안 감소 추세를 보였다고 한국갤럽은 밝혔다.



이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화조사원 인터뷰 방식으로 이뤄졌다.



표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 43.0%, 응답률은 10.9%다.



자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

<연합>

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